Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PGR pede a STF que Bolsonaro seja investigado por incitar ataques golpistas
Vandalismo em Brasília

PGR pede a STF que Bolsonaro seja investigado por incitar ataques golpistas

Procuradores afirmam que ex-presidente é suspeito de ter cometido incitação pública à prática de crime
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jan 2023 às 19:01

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 19:01

BRASÍLIA - A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja incluído no inquérito que apura a instigação e autoria intelectual dos atos golpistas que resultaram na depredação da sede dos três Poderes, em Brasília, no último domingo (8).
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro viajou para os Estados Unidos na véspera da posse de Lula Crédito: Jair Bolsonaro / Instagram / Divulgação
A solicitação foi feita após 80 integrantes do Ministério Público Federal solicitarem ao procurador-geral da República, Augusto Aras, a investigação Bolsonaro por suspeita de incitação pública à prática de crime.
Os procuradores entenderam que o ex-presidente é suspeito de ter cometido este crime após ter postado, na terça-feira (10), um vídeo questionando a regularidade das eleições e apagado depois.
Desde que foi derrotado, Bolsonaro se manteve recluso no Palácio da Alvorada e evitou declarações públicas. Ataques diretos contra o sistema eleitoral e ministros do Supremo — como ele fez frequentemente durante seu mandato — também passaram a ser evitados.
Bolsonaro viajou aos Estados Unidos na véspera da posse de Lula e, com isso, não cumpriu o rito democrático de passar a faixa presidencial a seu sucessor no Palácio do Planalto.
A invasão e depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF (Supremo Tribunal Federal) teve como consequência a prisão de centenas de pessoas suspeitas de participação no vandalismo e o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), além de ordens de prisão contra o ex-ministro de Bolsonaro Anderson Torres e o ex-comandante da Polícia Militar do DF, Fabio Augusto Vieira.

LEIA MAIS

Pedreiro do ES acusado de violência doméstica é um dos presos em Brasília

Suplente do PL na Assembleia do ES está entre presos pela PF em Brasília

Governo do ES lança gabinete de crise; ausência do Legislativo chama atenção

Justiça bloqueia bens de empresa do ES suspeita de financiar ato golpista

MPES recebe mais de 100 denúncias sobre ação de golpistas em  Brasília

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro MPF STF Brasília (DF) Distrito Federal Atos Antidemocráticos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados