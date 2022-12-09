Dois anos depois, com Damares tendo deixado o cargo para disputar a eleição, a vice-procuradora-geral Lindôra Araújo encerrou o caso, pois segundo ela, o foro responsável agora seria outro.

A ex-ministra e senadora eleita do DF, Damares Alves Crédito: Vitor Jubini

Segundo ela, "não se vislumbra nenhum tipo de atuação da representada que possa configurar, em âmbito penal, violação 'da lei dos deveres funcionais'". Ou seja, que os supostos crimes não diziam mais respeito à PGR porque Damares não tinha mais foro especial por prerrogativa de função, conhecido como "foro privilegiado".

Como também, segundo Lindôra, não havia provas facilmente detectáveis contra Damares, não seria função do órgão dar sequência às investigações.

Your browser does not support the audio element. PGR arquiva investigação contra Damares em caso de aborto de criança do ES

À época, a então ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou que a menina que foi estuprada pelo tio dos seis aos dez anos de idade, no Espírito Santo, deveria ter levado a gravidez adiante e feito uma cesárea.

A menina capixaba viveu uma saga para conseguir realizar o aborto legal e precisou ser levada para Recife, no Cisam (Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros), após o procedimento ter sido negado pelo Hospital Universitário de Vitória. O aborto no Brasil é permitido em três situações: estupro, risco de vida para a mãe e anencefalia do feto. A garota se encaixava nos dois primeiros casos.