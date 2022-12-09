Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PGR arquiva investigação contra Damares em caso de aborto de criança do ES
Foro privilegiado

PGR arquiva investigação contra Damares em caso de aborto de criança do ES

À época, a então ministra dos Direitos Humanos afirmou que a menina que foi estuprada pelo tio deveria ter levado a gravidez adiante e feito uma cesárea.

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 17:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 dez 2022 às 17:40
A Procuradoria Geral da República (PGR) arquivou uma investigação contra a senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves (Republicanos). A ação era por uma suposta atuação dela, quando ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, para impedir uma criança de dez anos de realizar um aborto legal após ter sofrido um estupro no Espírito Santo.
Em novembro de 2020, o procurador-geral, Augusto Aras, havia aberto uma investigação preliminar para apurar o caso ocorrido.
Dois anos depois, com Damares tendo deixado o cargo para disputar a eleição, a vice-procuradora-geral Lindôra Araújo encerrou o caso, pois segundo ela, o foro responsável agora seria outro.
Às vésperas do segundo turno, ex-ministra e senado eleita do DF, Damares Alves discursa em evento
A ex-ministra e senadora eleita do DF, Damares Alves Crédito: Vitor Jubini
Segundo ela, "não se vislumbra nenhum tipo de atuação da representada que possa configurar, em âmbito penal, violação 'da lei dos deveres funcionais'". Ou seja, que os supostos crimes não diziam mais respeito à PGR porque Damares não tinha mais foro especial por prerrogativa de função, conhecido como "foro privilegiado".
Como também, segundo Lindôra, não havia provas facilmente detectáveis contra Damares, não seria função do órgão dar sequência às investigações.
PGR arquiva investigação contra Damares em caso de aborto de criança do ES
À época, a então ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou que a menina que foi estuprada pelo tio dos seis aos dez anos de idade, no Espírito Santo, deveria ter levado a gravidez adiante e feito uma cesárea.
A menina capixaba viveu uma saga para conseguir realizar o aborto legal e precisou ser levada para Recife, no Cisam (Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros), após o procedimento ter sido negado pelo Hospital Universitário de Vitória. O aborto no Brasil é permitido em três situações: estupro, risco de vida para a mãe e anencefalia do feto. A garota se encaixava nos dois primeiros casos.
Para a ministra, o correto seria aguardar duas semanas e antecipar o parto.
O aborto na menina foi realizado em Recife pelo Dr. Olímpio Moraes Filho, após autorização do juiz Antonio Moreira Fernandes, da Vara de Infância e da Juventude de São Mateus. O caso levou militantes antiaborto a protestarem na frente do hospital onde o procedimento foi feito com o objetivo de tentar impedir a interrupção da gestação. Em resposta, grupos favoráveis à decisão da menina e dos médicos, argumentavam que levar adiante a gravidez de uma criança vítima de estupro seria uma tortura.

Veja Também

Aborto legal: como funciona em caso de estupro, anencefalia e gravidez de risco

Aborto não tem rosto: todo mundo conhece alguém que já interrompeu a gravidez

Instagram classifica conteúdos sobre aborto como sensíveis e restringe acesso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Damares Alves Procuradoria-Geral da República (PGR) Direitos humanos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados