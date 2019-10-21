Fraude em fundos de pensão

PF vasculha gabinete de deputado em operação sobre suspeita de propina

Investigação, baseada em delação de operador do MDB, envolve esquema com fundos de pensão

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 10:53 - Atualizado há 6 anos

O operador Lucio Funaro durante depoimento Crédito: Reprodução

A Polícia Federal faz nesta segunda-feira (21) operação contra um suposto esquema de pagamento de propinas ao deputado federal Sergio Sousa (MDB-PR) por um grupo suspeito de fraudar fundos de pensão.

Os agentes estão cumprindo 18 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O gabinete do congressista na Câmara é um dos alvos.

A investigação foi instaurada em 2018, com base nas delação premiada do corretor Lúcio Bolonha Funaro, operador de esquemas de corrupção do MDB.

Segundo a PF, o grupo desviava recursos de fundos de pensão e os remetia para empresas de fachada nos Estados Unidos.

"Com a confirmação do recebimento de valores em contas indicadas no exterior, operadores disponibilizavam recursos em espécie no Brasil, a fim de que fossem entregues em endereços vinculados a supostos intermediários do parlamentar federal, tanto em residências em Brasília como em hotéis em São Paulo", informou a PF.

Também está entre os investigados o lobista Milton Lyra, ligado ao MDB.

Cerca de 100 policiais estão cumprindo os mandados, que têm como alvos autoridades públicas, beneficiários dos recursos, operadores financeiros, um advogado e empresários que teriam pago vantagens indevidas a Sousa. A operação foi batizada de Grand Bazaar.

O deputado não foi encontrado pela PF, pois estaria na Ásia. A reportagem não conseguiu contato com ele ou algum de seus representantes.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta