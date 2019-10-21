Home
PF vasculha gabinete de deputado em operação sobre suspeita de propina

Investigação, baseada em delação de operador do MDB, envolve esquema com fundos de pensão

FÁBIO FABRINI E CAMILA MATTOSO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 10:53

 - Atualizado há 6 anos

O operador Lucio Funaro durante depoimento Crédito: Reprodução

A Polícia Federal faz nesta segunda-feira (21) operação contra um suposto esquema de pagamento de propinas ao deputado federal Sergio Sousa (MDB-PR) por um grupo suspeito de fraudar fundos de pensão.

Os agentes estão cumprindo 18 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O gabinete do congressista na Câmara é um dos alvos.

A investigação foi instaurada em 2018, com base nas delação premiada do corretor Lúcio Bolonha Funaro, operador de esquemas de corrupção do MDB.

Segundo a PF, o grupo desviava recursos de fundos de pensão e os remetia para empresas de fachada nos Estados Unidos. 

"Com a confirmação do recebimento de valores em contas indicadas no exterior, operadores disponibilizavam recursos em espécie no Brasil, a fim de que fossem entregues em endereços vinculados a supostos intermediários do parlamentar federal, tanto em residências em Brasília como em hotéis em São Paulo", informou a PF.

Também está entre os investigados o lobista Milton Lyra, ligado ao MDB.

Cerca de 100 policiais estão cumprindo os mandados, que têm como alvos autoridades públicas, beneficiários dos recursos, operadores financeiros, um advogado e empresários que teriam pago vantagens indevidas a Sousa. A operação foi batizada de Grand Bazaar.

O deputado não foi encontrado pela PF, pois estaria na Ásia.  A reportagem não conseguiu contato com ele ou algum de seus representantes.

