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Operação Bravata

PF realiza operação em seis cidades contra crimes pela internet

Grupo incitava racismo e ódio contra mulheres e negros

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 10:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 10:33
Operação Bravata, da Polícia Federal, realiza mandados de busca e apreensão em seis cidades do país Crédito: Divulgação/PF
A Polícia Federal realiza na manhã desta quinta-feira uma operação para combater os crimes de racismo, ameaça, incitação ao crime e terrorismo, pela internet, em seis cidades - Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Curitiba, Santa Maria (RS) e Vila Velha (ES).
Cerca de 60 Policiais Federais participam da operação, batizada de Bravata, e cumprem um mandado de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão.
A investigação começou após a deflagração da Operação Intolerância, ocorrida em 2012, quando mesmo depois de algumas prisões foi verificado que outras pessoas continuaram a praticar os mesmos crimes por meio dos mesmos sites e fóruns na internet que costumavam utilizar. Foram criados, inclusive, novos ambientes virtuais para a continuidade dos delitos.
Os investigados vão responder pelos crimes de associação criminosa, ameaça, racismo e incitação ao crime.
Nos sites e fóruns geridos pelo grupo são incentivados diversos crimes, como o estupro e o assassinato de mulheres e negros, além de terrorismo. De acordo com a PF, eles também foram responsáveis por ameaças de bomba encaminhadas a diversas universidades do país.
O preso será conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, responsável pela operação, e ficará à disposição da Justiça.

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