PF realiza operação em seis cidades contra crimes pela internet

Operação Bravata, da Polícia Federal, realiza mandados de busca e apreensão em seis cidades do país Crédito: Divulgação/PF

A Polícia Federal realiza na manhã desta quinta-feira uma operação para combater os crimes de racismo, ameaça, incitação ao crime e terrorismo, pela internet, em seis cidades - Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Curitiba, Santa Maria (RS) e Vila Velha (ES).

Cerca de 60 Policiais Federais participam da operação, batizada de Bravata, e cumprem um mandado de prisão preventiva e oito mandados de busca e apreensão.

A investigação começou após a deflagração da Operação Intolerância, ocorrida em 2012, quando mesmo depois de algumas prisões foi verificado que outras pessoas continuaram a praticar os mesmos crimes por meio dos mesmos sites e fóruns na internet que costumavam utilizar. Foram criados, inclusive, novos ambientes virtuais para a continuidade dos delitos.

Os investigados vão responder pelos crimes de associação criminosa, ameaça, racismo e incitação ao crime.

Nos sites e fóruns geridos pelo grupo são incentivados diversos crimes, como o estupro e o assassinato de mulheres e negros, além de terrorismo. De acordo com a PF, eles também foram responsáveis por ameaças de bomba encaminhadas a diversas universidades do país.