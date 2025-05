Investigação

PF prende suspeitos e diz ter descoberto organização para matar e perseguir autoridades

Operação tem ligação com morte de advogado ligado a venda de decisões no STJ

Publicado em 28 de maio de 2025 às 13:58

BRASÍLIA - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (28) a sétima fase da Operação Sisamnes, que investiga suspeitas de vazamentos e venda de decisões em gabinetes do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

A nova fase tem o objetivo de investigar os possíveis mandantes e eventuais coautores do homicídio do advogado Roberto Zampieri, em 2023, em Cuiabá. Zampieri foi morto dentro do carro, com dez tiros, em frente ao seu escritório na capital mato-grossense.

No celular de Zampieri, foram encontradas conversas com desembargadores, empresários e com o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, que intermediava as negociações com servidores do STJ.

Durante as investigações, a Polícia Federal afirma ter descoberto a existência de uma organização criminosa responsável pela prática de crimes como espionagem e homicídios sob encomenda.>

Prédios do STJ (Superior Tribunal de Justiça), em Brasília Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 03/11/2023

Essa suposta organização criminosa empresarial era denominada "Comando C4", formada por militares (ativos e da reserva) e civis, seria dedicada à prática de crimes graves, especialmente espionagem e homicídios sob encomenda, entre elas o advogado.

O C4 significava, de acordo com as investigações, "Comando de Caça Comunistas, Corruptos e Criminosos".>

Ao analisar documentos apreendidos, a Polícia Federal afirma ter encontrado manuscritos contendo menções a autoridades brasileiras, entre as quais se destacam parlamentares do Congresso Nacional e ministros do STF.>

Por determinação do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, quatro mandados de monitoramento eletrônico e seis mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais.>

Eles já eram suspeitos de terem participado da morte de Zampieri, mas agora são também apontados como participantes de uma organização criminosa armada.>

Entre os presos preventivos na operação desta quarta está Anibal Manoel Laurindo, apontado pela polícia de Mato Grosso como o suspeito de ser mandante do assassinato. Ele tinha interesses em uma disputa de terra que ocorria na Justiça local.>

Procurada, a defesa de Anibal disse que ainda está analisando a situação do cliente e se manifestará depois.>

Também foram alvos do mandado o coronel reformado do Exército Etevaldo Luiz Caçadini de Vargas, que era suspeito de intermediar o crime. Caçadini já estava preso, e sua defesa diz que ele está doente.>

A advogada de Caçadini, Sarah Quinetti, afirma que nas buscas e apreensões desta quarta não foi encontrado qualquer elemento ilícito contra seu cliente.>

Também foi alvo o pedreiro Antônio Gomes da Silva, suspeito de ser o autor dos disparos, e o instrutor de tiro Hedilerson Fialho Martins Barbosa. O advogado de Hedilerson, Igor Lopes, afirma que não teve acesso ao teor da decisão e da operação e que a "defesa segue trabalhando com dedicação".>

A reportagem não localizou a defesa de Antônio.>

Nesta quarta, também são cumpridas medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica, proibição de contato e saída do país e o recolhimento dos passaportes de outras quatro pessoas.>

As investigações que chegaram às suspeitas sobre o STJ se iniciaram após o homicídio do advogado. Em mensagens que estavam em seu celular, foram encontradas menções a vendas de decisões em gabinetes de ao menos quatro ministros.>

O caso levou ao afastamento de dois desembargadores do Tribunal de Justiça do estado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça).>

