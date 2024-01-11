PF prende líder indígena acusado de abusar de crianças no AM

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (10) um líder indígena acusado de abusar sexualmente de crianças da própria comunidade na Amazonas.

Denúncia do MPF apontou diversos crimes de abuso sexual e de cerceamento de direitos indígenas. Raimundo Nonato Muratuba, de 58 anos, irá responder por estupro, estupro de vulnerável, abuso de poder, coação de vítimas e cerceamento de direitos básicos de pessoas de seu povo.

Chefe de aldeia, o tuxaua Raimundo Nonato Muratuba, de 58 anos, foi preso Crédito: Reprodução/JN

Ação ocorreu no município de Autazes (AM) e contou com 20 agentes da PF. A operação foi nomeada de Yaucacy.

Raimundo é considerado um tuxaua, uma liderança influente na própria aldeia.

Saiba como procurar ajuda

O Ligue 190 é o número de emergência indicado para quem estiver presenciando uma situação de agressão. A Polícia Militar poderá agir imediatamente e levar o agressor a uma delegacia.

Também é possível pedir ajuda e se informar pelo número 180, do governo federal, criado para mulheres que estão passando por situações de violência. A Central de Atendimento à Mulher funciona em todo o país e também no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita.