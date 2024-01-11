Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PF prende líder indígena acusado de abusar de crianças no AM
Operação Yaucacy

PF prende líder indígena acusado de abusar de crianças no AM

Segundo a polícia, ele é suspeito de abusar sexualmente de pelo menos três mulheres indígenas e de uma sobrinha menor de idade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jan 2024 às 06:30

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 06:30

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (10) um líder indígena acusado de abusar sexualmente de crianças da própria comunidade na Amazonas.
Denúncia do MPF apontou diversos crimes de abuso sexual e de cerceamento de direitos indígenas. Raimundo Nonato Muratuba, de 58 anos, irá responder por estupro, estupro de vulnerável, abuso de poder, coação de vítimas e cerceamento de direitos básicos de pessoas de seu povo.
Chefe de aldeia, o tuxaua Raimundo Nonato Muratuba, de 58 anos, foi preso
Chefe de aldeia, o tuxaua Raimundo Nonato Muratuba, de 58 anos, foi preso Crédito: Reprodução/JN
Ação ocorreu no município de Autazes (AM) e contou com 20 agentes da PF. A operação foi nomeada de Yaucacy.
Raimundo é considerado um tuxaua, uma liderança influente na própria aldeia.

Saiba como procurar ajuda

O Ligue 190 é o número de emergência indicado para quem estiver presenciando uma situação de agressão. A Polícia Militar poderá agir imediatamente e levar o agressor a uma delegacia.
Também é possível pedir ajuda e se informar pelo número 180, do governo federal, criado para mulheres que estão passando por situações de violência. A Central de Atendimento à Mulher funciona em todo o país e também no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita.
O Ligue 180 recebe denúncias, dá orientação de especialistas e encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. Também é possível acionar esse serviço pelo WhatsApp. Nesse caso, acesse o (61) 99656-5008.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados