Em Recife

PF prende Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro

Nesta semana, a Procuradoria-Geral da República (PGR) havia autorizado um pedido da polícia para investigá-lo

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (13) Gilson Machado (PL), ex-ministro do Turismo do governo de Jair Bolsonaro . A prisão ocorreu em Recife, Pernambuco. >

A suspeita deste caso é que Machado tenha atuado junto ao consulado de Portugal no Recife, no mês passado, para obter a expedição de um passaporte português em favor do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, segundo suspeitas da PF.>

O intuito, segundo a peça assinada pelo procurador-geral Paulo Gonet, com informações da polícia, seria viabilizar a saída do militar do território nacional. O ex-ministro, porém, não teria obtido êxito na emissão do documento.>