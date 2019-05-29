Home
>
Brasil
>
PF mira em fraudes de R$ 38 milhões em auxílio-reclusão no Amapá

PF mira em fraudes de R$ 38 milhões em auxílio-reclusão no Amapá

Operação Ex Tunc, é para desarticular um grupo que fraudava a concessão de auxílios-reclusão no Estado do Amapá