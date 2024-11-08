PF indicia Marçal por laudo falso contra Boulos divulgado na eleição de SP

SÃO PAULO - A Polícia Federal indiciou nesta sexta-feira (8) Pablo Marçal (PRTB) por divulgar um documento falso. O ex-coach publicou um laudo médico falso contra Guilherme Boulos (Psol) às vésperas do primeiro turno das eleições.

Marçal prestou depoimento nesta sexta (8) no prédio da Superintendência Regional da PF em São Paulo. Ele chegou no local por volta das 11h20.

Assim como a Polícia Civil, a PF também concluiu que o laudo divulgado por Marçal é falso. A imagem divulgada pelo ex-coach tentava associar Boulos ao uso de drogas.

Pablo Marçal negou em diferentes ocasiões saber que o laudo era falso Crédito: Felipe Marques/Zimel Press/Folhapress

O documento foi divulgado no perfil de Instagram do influenciador no dia 4 de outubro.

A Justiça Eleitoral também investiga o caso. No domingo do primeiro turno, o desembargador Silmar Fernandes, presidente do TRE-SP, disse que se Marçal for condenado pode ter os direitos políticos suspensos, o que deixaria o influenciador inelegível.