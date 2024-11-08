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Eleições 2024

PF indicia Marçal por laudo falso contra Boulos divulgado na eleição de SP

O ex-coach publicou um laudo médico falso contra o então candidato do Psol às vésperas do primeiro turno das eleições

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 15:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 nov 2024 às 15:45
SÃO PAULO - A Polícia Federal indiciou nesta sexta-feira (8) Pablo Marçal (PRTB) por divulgar um documento falso. O ex-coach publicou um laudo médico falso contra Guilherme Boulos (Psol) às vésperas do primeiro turno das eleições.
Marçal prestou depoimento nesta sexta (8) no prédio da Superintendência Regional da PF em São Paulo. Ele chegou no local por volta das 11h20.
Assim como a Polícia Civil, a PF também concluiu que o laudo divulgado por Marçal é falso. A imagem divulgada pelo ex-coach tentava associar Boulos ao uso de drogas.
Pablo Marçal
Pablo Marçal  negou em diferentes ocasiões saber que o laudo era falso Crédito: Felipe Marques/Zimel Press/Folhapress
O documento foi divulgado no perfil de Instagram do influenciador no dia 4 de outubro.
A Justiça Eleitoral também investiga o caso. No domingo do primeiro turno, o desembargador Silmar Fernandes, presidente do TRE-SP, disse que se Marçal for condenado pode ter os direitos políticos suspensos, o que deixaria o influenciador inelegível.
O candidato do PRTB negou em diferentes ocasiões saber que o laudo era falso. "Vocês podem falar com o Tássio Renam [advogado]. Ele que postou, na hora da postagem eu estava no (podcast) Inteligência Limitada. Ele mesmo postou. E a gente está 100% em paz", afirmou a jornalistas depois de votar no primeiro turno das eleições.

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