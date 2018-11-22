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Operação Atalaia

PF combate pornografia infantil em 12 Estados e no DF

Operação Atalaia, aberta nesta quinta-feira, 22, cumpre 60 ordens de busca e apreensão

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 12:20
Polícia Federal Crédito: Divulgação/PF
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 22, a Operação Atalaia para apurar crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes, por meio da Internet. O cumprimento dos mandados tem como objetivo a apreensão de computadores e dispositivos eletrônicos utilizados na prática delitiva.
Estão sendo cumpridos 60 ordens de busca e apreensão nos estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e no Distrito Federal. Cerca de 300 policiais federais participam da operação.
Os crimes investigados pela PF consistem no armazenamento e na divulgação internacional, pela internet, de imagens e vídeos de pornografia infantil, estando previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. As penas desse tipo de crime podem chegar a seis anos de reclusão e multa.
A Polícia Federal também investiga eventuais delitos conexos, relativos à prática de violência sexual contra crianças e à produção do material pornográfico ilícito, cujas penas podem chegar a 15 anos de reclusão.
A operação foi intitulada Atalaia em referência ao termo de origem árabe que significa torre de observação e que designa, igualmente, a pessoa encarregada de vigiar determinada área.
Em nota, a Polícia Federal informou que tem envidado esforços especiais e qualificados na vigilância permanente da rede mundial de computadores no intuito de prevenir e reprimir crimes relacionados às violações sexuais contra crianças e adolescentes.

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