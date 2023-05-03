PF apreende US$ 35 mil e R$ 16 mil em dinheiro com ex-ajudante de Bolsonaro

Segundo a apuração, foram encontrados US$ 35 mil e R$ 16 mil.

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o tenente-coronel Mauro Cid, preso pela Polícia Federal Crédito: Alan Santos/PR

O ex-ajudante de ordens foi preso pela PF sob suspeita de participar de um esquema de falsificação de carteiras de vacinação.

Ele foi ouvido pela polícia, mas preferiu ficar em silêncio.

Além de Mauro Cid, foram alvo de mandado de prisão Luis Marcos dos Reis, ex-ajudantes de ordens, Max Guilherme de Moura e Sergio Cordeiro, seguranças de Bolsonaro, Ailton Moraes Barros, candidato a deputado estadual pelo PL-RJ em 2022, e João Carlos de Sousa Brecha, secretário da Prefeitura de Duque de Caxias (RJ), reduto bolsonarista na Baixada Fluminense de onde teria sido operada a fraude

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também é alvo da investigação.

De acordo com a Polícia Federal, os alvos da investigação teriam realizado as tentativas de inserções dos dados falsos no sistema do Ministério da Saúde entre novembro de 2021 e dezembro de 2022.

Mauro Cid era uma espécie de braço direito de Bolsonaro, relação que o levou a entrar na mira da PF.

Ele foi um dos indiciados pelo vazamento da apuração utilizada por Bolsonaro em uma transmissão de 4 de agosto de 2021, em que contestou a segurança do sistema eleitoral e levantou suspeita de fraude nas eleições de 2018.

Informações obtidas a partir da quebra de sigilo telemático de Cid também indicaram a participação na live de 21 de outubro de 2021 em que Bolsonaro fez uma falsa associação entre a vacinação contra a Covid e o desenvolvimento da Aids.