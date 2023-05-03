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Operação da PF

Bolsonaro diz que filha entrou nos EUA com atestado médico que vetava vacina

Ex-presidente reiterou a aliados que nenhum cartão foi adulterado por ele, mas não se responsabiliza por atos de ex-assessor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2023 às 15:08

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 15:08

SÃO PAULO - Em reunião com aliados e advogados nesta quarta-feira (3), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reiterou que seu cartão de vacinação, de sua mulher, Michelle, e da filha do casal, Laura, não foram adulterados para conseguirem entrar nos Estados Unidos no final do ano passado.
Bolsonaro afirmou que, por ser presidente ainda naquele momento, não teve o cartão exigido pelas autoridades americanas, enquanto Michelle tomou a vacina contra a Covid-19.
O ex-presidente Jair Bolsonaro, com a filha Laura
O ex-presidente Jair Bolsonaro com a filha Laura Crédito: Reprodução
Já Laura teria entrado nos EUA após ter apresentado atestado médico dizendo que não poderia tomar a vacina em razão de risco de problemas cardíacos.
Ao mesmo tempo, Bolsonaro tem dito que não pode se responsabilizar por eventuais atos irregulares cometidos por seu ex-ajudante de ordem Mauro Cid.
O ex-presidente não pretende prestar depoimento à PF (Polícia Federal), e conta que não haverá condução coercitiva contra ele, uma vez que essa medida foi bastante restrita pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em razão de abusos da Operação Lava Jato.

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