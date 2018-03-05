PF abre inquérito para investigar roubo de US$ 5 mi em Viracopos

Viatura de segurança foi clonada por criminosos para entrar no Aeroporto de Viracopos Crédito: Arquivo | Divulgação | Viracopos

A Polícia Federal em Campinas abriu um inquérito nesta segunda-feira (05) para investigar o roubo de US$ 5 milhões em espécie no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Uma quadrilha armada com fuzis invadiu a pista de pouso do Terminal, rendeu funcionários e roubou o carregamento de dólares que era desembarcado de um avião cargueiro da Lufhansa, por volta das 21h40 deste domingo (04).

Em nota, a PF informou que a carga foi carregada no aeroporto de Guarulhos, passou com escala em Viracopos, e tinha como destino Zurique, na Suíça.

Os assaltantes usaram uma caminhonete com adesivos da empresa de segurança de pista do Aeroporto de Viracopos. Foi realizada perícia no local e várias oitivas estão em andamento, afirmou a PF.

Em nota, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos S.A., administradora do aeroporto, confirmou o assalto e disse que ninguém ficou ferido.