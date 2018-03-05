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Aeroporto

PF abre inquérito para investigar roubo de US$ 5 mi em Viracopos

Em nota, Polícia Federal informou que 'foi realizada perícia no local e várias oitivas estão em andamento'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 20:29

Publicado em 05 de Março de 2018 às 20:29

Viatura de segurança foi clonada por criminosos para entrar no Aeroporto de Viracopos Crédito: Arquivo | Divulgação | Viracopos
A Polícia Federal em Campinas abriu um inquérito nesta segunda-feira (05) para investigar o roubo de US$ 5 milhões em espécie no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Uma quadrilha armada com fuzis invadiu a pista de pouso do Terminal, rendeu funcionários e roubou o carregamento de dólares que era desembarcado de um avião cargueiro da Lufhansa, por volta das 21h40 deste domingo (04).
Em nota, a PF informou que a carga foi carregada no aeroporto de Guarulhos, passou com escala em Viracopos, e tinha como destino Zurique, na Suíça.
Os assaltantes usaram uma caminhonete com adesivos da empresa de segurança de pista do Aeroporto de Viracopos. Foi realizada perícia no local e várias oitivas estão em andamento, afirmou a PF.
Em nota, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos S.A., administradora do aeroporto, confirmou o assalto e disse que ninguém ficou ferido.
As investigações estão sob a responsabilidade da Polícia Federal, que instaurou inquérito para apurar o crime. A Concessionária vai colaborar com as autoridades policiais para que o crime seja esclarecido, informou.

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