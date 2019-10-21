Home
Petrobras reafirma que óleo em praias não veio de ações da empresa

Petrobras reafirma que óleo em praias não veio de ações da empresa

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 18:05

 - Atualizado há 6 anos

Mancha de óleo atinge 39 praias do litoral nordestino. A praia de Ponta dos Mangues, em Sergipe, foi uma delas. Crédito: Divulgação | Brenda Dantas

A Petrobras informou nesta segunda-feira (21) que coletou 280 toneladas de resíduos oleosos (mistura de óleo e areia) desde o dia 12 de setembro, quando iniciou as atividades de apoio permanente ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para limpeza das praias do Nordeste atingidas por óleo ainda de origem desconhecida.

Em nota, a companhia reforça seu compromisso com a proteção do meio ambiente e reafirma que o óleo nas praias do Nordeste não tem origem nas operações da companhia. A Petrobras diz, na nota, que atua na limpeza das áreas atingidas pelos resíduos por "solicitação e coordenação do Ibama, órgão responsável pela estratégia de contenção do óleo”.

A empresa mobilizou duas embarcações de apoio para atuar nas regiões costeiras do Nordeste. Os barcos, que começaram a operar neste fim de semana em Pernambuco, são equipados com radar para localização de manchas de óleo e recursos para contenção e recolhimento do material que se encontra na superfície. A companhia também está usando drones para a inspeção das praias.

A Petrobras permanece com diversas equipes em campo, totalizando cerca de 500 pessoas trabalhando simultaneamente. Mais 30 profissionais de diversas áreas da companhia atuam diariamente na central de planejamento e logística no Rio de Janeiro.

A estatal também mobilizou um helicóptero para sobrevoos diários, carros e caminhões para apoio às equipes de campo, além de recursos de 19 estruturas de resposta à emergência, considerando os centros de defesa ambiental, os centros de resposta a emergência das unidades operacionais e os terminais da Transpetro (Petrobras Transpetro S.A.).

Mancha de óleo atinge litoral brasileiro

Manchas de óleo tomam conta da Praia dos Carneiros, no litoral pernambucano por Clemente Coelho Júnior/Instituto Bioma Brasil
Mancha de óleo na praia do Nordeste por Adema/Governo de Sergipe
Tonel de petróleo encontrado nas areias da Barra dos Coqueiros, em Sergipe por Adema | Reprodução
Manchas de óleo no litoral de Sergipe por Governo de Sergipe
Mancha de óleo atinge 39 praias do litoral nordestino. A praia de Ponta dos Mangues, em Sergipe, foi uma delas. por Divulgação | Brenda Dantas
