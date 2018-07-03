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Contrato

Petrobras perde processo de R$ 2,4 bilhões

Ação foi movida pela americana Vantage Drilling, que ingressou com ação em câmara arbitral

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 23:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2018 às 23:23
Crédito: Petrobras/Valter Monteiro
A Vantage Drilling International informou hoje que ganhou um processo arbitral contra a Petrobras no valor de US$ 622 milhões (cerca de R$2,428 bilhões). O Tribunal considerou que a Petrobras America e a Petrobras Venezuela Investments & Services, ambas subsidiárias da estatal, violaram o contrato para prestação de serviços de perfuração do navio-sonda Titanium Explorer, de fevereiro de 2009. Em seu balanço referente ao primeiro trimestre de 2018, a companhia brasileira informou que o processo poderia resultar em perdas de R$ 1,330 bilhão, valor que ainda não havia sido provisionado.
O imbróglio entre as companhias começou em agosto de 2015, quando a estatal notificou a Vantage sobre a rescisão do contrato de perfuração. Na ocasião, a Petrobras alegou que a companhia americana havia violado as suas obrigações contratuais. Do outro lado, a Vantage iniciou uma arbitragem alegando rescisão injusta. Em nota, o presidente da Vantage, Ihab Toma, disse estar satisfeito com a decisão. Estamos muito satisfeitos com a decisão do Tribunal de aplicar nosso contrato de perfuração com a Petrobras. Acima de tudo, continuamos focados em fornecer serviços de perfuração superiores aos nossos clientes.
>Câmara não consegue concluir votação do projeto de cessão da Petrobrás
A Vantage tem uma frota de três navios-sonda.

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