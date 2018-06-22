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Impacto financeiro

Petrobras diz que decisão do TST não afeta as finanças da companhia

Estatal vai esperar publicação da decisão para adotar as medidas judiciais necessárias

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 02:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 02:15
Crédito: Reprodução
A Petrobras informou que a decisão do TST não terá impacto financeiro e econômico imediatos para estatal. Em fato relevante na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estatal afirma "que aguardará a publicação proferida hoje (quinta-feira) para avaliar seu inteiro teor e tomar as medidas judiciais cabíveis em prol dos seus interesses e de seus investidores".
A decisão do TST não trará no curto prazo impactos financeiros porque a companhia, segundo fontes, vai recorrer e considera que, ao final do processo, ganhará a causa. A Petrobras não provisionou os valores estimados na ação em seu balanço. O valor, estimado em R$ 15,2 bilhões pela estatal, consta no balanço do primeiro trimestre de 2018 como perda possível.
No fato relevante a Petrobras explica:
"A Petrobras esclarece ainda que as informações dos processos classificados com perda provável e possível estão apresentadas nas demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2018, em nota explicativa 28.1 - Processos judiciais provisionados e 28.3 - Processos judiciais não provisionados, respectivamente, sendo que essas classificações não sofrerão alteração em razão dessa decisão.
A Petrobras explicou que a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) corresponde a valores remuneratórios mínimos, estabelecidos em tabelas específicas, tendo como parâmetros o nível da tabela salarial, o regime e condição de trabalho e a região geográfica de lotação.
Segundo a estatal, essa política de remuneração foi criada e implantada em 2007, mediante negociação coletiva com as representações sindicais e aprovada em assembleias pelos empregados. O sistema de cálculos foi questionado, de acordo com a estatal, somente três anos após sua implementação. "A disputa reside na inclusão ou não dos adicionais dos regimes e condições especiais de trabalho no cálculo do Complemento da RMNR", destaca a Petrobras.
"O entendimento da Petrobras é que a RMNR respeita as diferenças remuneratórias de cada regime e condição de trabalho, bem como contempla os adicionais previstos em lei e os convencionados em Acordo Coletivo."

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