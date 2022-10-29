Pesquisa Ipec: Lula tem 54% dos votos válidos e Bolsonaro, 46%

A última pesquisa realizada pelo Ipec neste segundo turno das eleições 2022 para presidente da República mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança com 54% dos votos válidos.
No levantamento, divulgado neste sábado (29), o presidente Jair Bolsonaro tem 46%. A pesquisa antecede o dia de votação, marcado para este domingo (30).
- VOTOS VÁLIDOS
- Lula (PT) - 54% (tinha 54% no levantamento anterior do instituto, de 24 de outubro)
- Jair Bolsonaro (PL) - 46% (tinha 46% no levantamento anterior do instituto)
Os votos válidos excluem da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para totalização das urnas.
A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
Votos totais
Considerando os votos totais, , que incluem brancos, nulos e indecisos, o resultado da pesquisa divulgada neste sábado é:
- ESTIMULADA - VOTOS TOTAIS
- Lula (PT): 50% (tinha 50% no levantamento anterior do instituto, de 24 de outubro)
- Bolsonaro (PL): 43% (tinha 43% no levantamento anterior)
- Brancos e nulos: 5% (eram 5% no levantamento anterior)
- Não sabem ou não responderam: 2% (eram 2% no levantamento anterior)
Foram entrevistadas 4.272 pessoas em 236 municípios entre quinta-feira (27) e sábado (29). O índice de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-05256/12.