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Eleições 2022

Pesquisa Ipec: Lula tem 54% dos votos válidos e Bolsonaro, 46%

Última pesquisa do instituto no segundo turno, divulgada neste sábado (29) mostra vantagem e estabilidade do petista

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 18:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2022 às 18:12
Lula e Bolsonaro lideram pesquisa para presidente no ES
Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno das eleições 2022 para presidente Crédito: Arte A Gazeta
A última pesquisa realizada pelo Ipec neste segundo turno das eleições 2022 para presidente da República mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança com 54% dos votos válidos. 
No levantamento, divulgado neste sábado (29), o presidente Jair Bolsonaro tem 46%. A pesquisa antecede o dia de votação, marcado para este domingo (30).
  • VOTOS VÁLIDOS
  • Lula (PT) - 54% (tinha 54% no levantamento anterior do instituto, de 24 de outubro)
  • Jair Bolsonaro (PL) - 46% (tinha 46% no levantamento anterior do instituto)
Os votos válidos excluem da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para totalização das urnas.
A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

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Votos totais

Considerando os votos totais, , que incluem brancos, nulos e indecisos, o resultado da pesquisa divulgada neste sábado é:
  • ESTIMULADA - VOTOS TOTAIS
  • Lula (PT): 50% (tinha 50% no levantamento anterior do instituto, de 24 de outubro) 
  • Bolsonaro (PL): 43% (tinha 43% no levantamento anterior) 
  • Brancos e nulos: 5% (eram 5% no levantamento anterior) 
  • Não sabem ou não responderam: 2% (eram 2% no levantamento anterior)
Foram entrevistadas 4.272 pessoas em 236 municípios entre quinta-feira (27) e sábado (29). O índice de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-05256/12.

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