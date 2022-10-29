Pesquisa Ipec: Lula tem 54% dos votos válidos e Bolsonaro, 46%

Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno das eleições 2022 para presidente Crédito: Arte A Gazeta

A última pesquisa realizada pelo Ipec neste segundo turno das eleições 2022 para presidente da República mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança com 54% dos votos válidos.

No levantamento, divulgado neste sábado (29), o presidente Jair Bolsonaro tem 46%. A pesquisa antecede o dia de votação, marcado para este domingo (30).

VOTOS VÁLIDOS

Lula (PT) - 54% (tinha 54% no levantamento anterior do instituto, de 24 de outubro)

(tinha 54% no levantamento anterior do instituto, de 24 de outubro) Jair Bolsonaro (PL) - 46% (tinha 46% no levantamento anterior do instituto)

Os votos válidos excluem da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para totalização das urnas.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Votos totais

Considerando os votos totais, , que incluem brancos, nulos e indecisos, o resultado da pesquisa divulgada neste sábado é:

ESTIMULADA - VOTOS TOTAIS

Lula (PT): 50% (tinha 50% no levantamento anterior do instituto, de 24 de outubro)

(tinha 50% no levantamento anterior do instituto, de 24 de outubro) Bolsonaro (PL): 43% (tinha 43% no levantamento anterior)

(tinha 43% no levantamento anterior) Brancos e nulos: 5% (eram 5% no levantamento anterior)

Não sabem ou não responderam: 2% (eram 2% no levantamento anterior)