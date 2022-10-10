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Eleições 2022

Pesquisa Ipec: Lula tem 51% no segundo turno e Bolsonaro, 42%

Petista manteve intenção de votos da rodada anterior, enquanto presidente oscilou um ponto percentual para baixo

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 18:28

Publicado em 

10 out 2022 às 18:28
Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, candidatos a Presidente nas Eleições 2022
Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro Crédito: Renato Pizutto / Band e Marcelo Camargo / Agência Brasil
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua à frente na disputa presidencial de segundo turno, com 51% das intenções de voto contra 42% do presidente Jair Bolsonaro (PL), aponta pesquisa Ipec divulgada nesta segunda (10).
No primeiro levantamento, realizado há cinco dias, o petista tinha 51% e o atual mandatário, 43%. A diferença entre eles, portanto, oscilou de oito para nove pontos percentuais, dentro da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos.
A parcela dos que pretendem votar em branco ou anular variou de 4% para 5%. Já os que ainda não decidiram seu voto se mantiveram em 2%.
No cálculo dos votos válidos, que excluem os brancos e nulos e são usados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para totalizar o resultado das eleições, o petista tem 55% e Bolsonaro, 45%, mesmo resultado da rodada anterior do instituto.
Nesta pesquisa, encomendada pela Globo, foram entrevistadas 2.000 pessoas, entre sábado (8) e segunda-feira (10), em 130 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02853/2022.
As pesquisas eleitorais são um retrato da intenção dos eleitores no momento em que as entrevistas são feitas, e não uma projeção do resultado eleitoral, que só será conhecido no dia do pleito, com a apuração oficial.

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O segundo turno da eleição será realizado no próximo dia 30. No primeiro turno, no último domingo (2), Lula obteve 48,4% dos votos válidos, ante 43,2% de Bolsonaro. A terceira colocada, Simone Tebet, ficou com 4,2% e Ciro Gomes, com 3%.
Abstiveram-se 33 milhões de eleitores, o equivalente a 21% do eleitorado do país. Os votos em branco ou nulos para presidente no primeiro turno somaram 5,5 milhões, o correspondente a 4,4% dos que compareceram às seções eleitorais.
Lula foi o mais votado em todo o Nordeste, em Minas Gerais e em quatro estados do Norte. Bolsonaro ficou à frente no Sul e no Centro-Oeste, em três estados do Sudeste e em outros três do Norte.

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