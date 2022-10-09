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Eleições

Bolsonaro critica Lula e Dilma e diz que agora Brasil vai bem perante o mundo

O presidente do Brasil e candidato a reeleição participou de um podcast na manhã deste domingo (9), onde fez críticas ao PT.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 out 2022 às 13:18

Publicado em 09 de Outubro de 2022 às 13:18

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro Crédito: Thiago Ribeiro / Agif / Agência Estado
O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, fez críticas na manhã deste domingo, 9, aos governos do PT e afirmou que, em sua gestão, o "Brasil vai bem perante o mundo". As declarações aconteceram em entrevista em podcast no canal Pilhado no Youtube.
"Até novembro do ano passado se pagava, em média, R$ 190 no Bolsa Família, estamos pagando R$ 600 no Auxílio Brasil. Isso vem porque não tem corrupção. O nosso governo não roubou não, não deixou ninguém roubar, e se acontecer ajuda a investigar", afirmou.
Segundo o presidente, nos governos petistas a população era escravizada com o Bolsa Família. "Com Bolsa Família não dava para nada. Com Bolsa Família era escravizado por Lula e por Dilma. Se arranjasse um emprego, perdia o auxílio. Conosco não perde, ainda ganha mais R$ 200. Não é só isso apenas, o Brasil perante ao mundo está muito bem."
Ao comentar sobre a situação de outros países, como a Argentina, o presidente afirmou que o Brasil tem um momento decisivo pela frente. "Se botar um mau piloto para dirigir esse País complicou", disse.
O presidente também voltou a criticar a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e reportagens publicadas pela imprensa sobre patrimônio da família Bolsonaro.

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