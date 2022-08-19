Pesquisa Datafolha: No 2° turno, Lula tem 54% e Bolsonaro, 37%

O instituto ouviu 5.744 eleitores em 281 cidades de terça (16), data do começo da campanha de rua, e esta quinta (18). A pesquisa, contratada por Folha de S.Paulo e TV Globo, tem margem de erro de dois pontos porcentuais e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09404/2022.