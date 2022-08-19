Pesquisa Datafolha: No 2° turno, Lula tem 54% e Bolsonaro, 37%

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o presidente Jair Bolsonaro (PL) por um placar de 54% a 37% em um eventual segundo turno, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (18). Brancos e nulos somam 8%. Não sabem, são 2%.
A pesquisa mostra que Bolsonaro segue como o candidato mais rejeitado pelos eleitores, com 51% que declaram que não votariam nele de jeito nenhum. O segundo candidato com maior índice de rejeição é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 37%. Em seguida vêm Roberto Jefferson (PTB) e Ciro Gomes (PDT), ambos com 25%.
Na sequência no quesito rejeição, aparecem Eymael (DC), com 19%; Léo Pericles (UP), com 18%; Vera (PSTU), com 18%; Felipe d'Ávila (Novo), com 17%; Simone Tebet (MDB), com 17%; Soraya Thronicke (União Brasil), com 16%; e Sofia Manzano (PCB), com 16%. Outros 2% rejeitam todos, enquanto 1% não rejeita nenhum - e 3% não sabem.
Bolsonaro continua líder em rejeição, mas vem oscilando para baixo, dentro da margem de erro. Em maio, ele tinha índice de 54%. No mês seguinte, o porcentual ficou em 55%, reduzindo para 53% em julho. Lula também mantém o segundo lugar desde maio, quando tinha 33% de rejeição, passando para 35% em junho e 36% em julho.
O instituto ouviu 5.744 eleitores em 281 cidades de terça (16), data do começo da campanha de rua, e esta quinta (18). A pesquisa, contratada por Folha de S.Paulo e TV Globo, tem margem de erro de dois pontos porcentuais e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09404/2022.