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Gafe

Perfil do governo no Twitter dá a entender que país não quer reforma

Frase fica cortada e aparece: 'Todos pela Reforma da Previdência. O Brasil não quer'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 19:43

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 19:43

Propaganda cortada no Twitter do Ministério das Cidades Crédito: Reprodução | Twitter
O governo federal cometeu uma gafe na reta final de sua campanha pela aprovação da Reforma da Previdência nas redes sociais. A pedido do Palácio do Planalto, em uma mobilização que envolveu a Secretaria-Geral da Presidência, Secretaria de Governo e Casa Civil os perfis do Palácio e de vários Ministérios nas redes sociais foram atualizados nesta segunda-feira com uma imagem da campanha Todos pela Reforma da Previdência. Pro Brasil não quebrar.
A imagem, porém, não estava formatada para os perfis no Twitter e o texto acabou ficando cortado, aparecendo apenas o trecho O Brasil não quer. No final da frase, o b parece ser um r. O Planalto corrigiu a falha no começo desta tarde, mas no perfil do Ministério das Cidades o material ainda não foi corrigido.
A campanha para as redes foi desenvolvida pelo marqueteiro Elsinho Mouco, por meio da Agência Isobar, contratada para o serviço. Além da mudança nos perfis nas redes e montagens que vem sendo divulgadas na internet, o Planalto deve levar ao ar inserções na TV a partir desta segunda, em um esforço final para defender a reforma na Previdência. As campanhas de televisão foram produzidas pela Agência NBS.

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