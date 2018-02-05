Perfil do governo no Twitter dá a entender que país não quer reforma

Propaganda cortada no Twitter do Ministério das Cidades Crédito: Reprodução | Twitter

O governo federal cometeu uma gafe na reta final de sua campanha pela aprovação da Reforma da Previdência nas redes sociais. A pedido do Palácio do Planalto, em uma mobilização que envolveu a Secretaria-Geral da Presidência, Secretaria de Governo e Casa Civil os perfis do Palácio e de vários Ministérios nas redes sociais foram atualizados nesta segunda-feira com uma imagem da campanha Todos pela Reforma da Previdência. Pro Brasil não quebrar.

A imagem, porém, não estava formatada para os perfis no Twitter e o texto acabou ficando cortado, aparecendo apenas o trecho O Brasil não quer. No final da frase, o b parece ser um r. O Planalto corrigiu a falha no começo desta tarde, mas no perfil do Ministério das Cidades o material ainda não foi corrigido.