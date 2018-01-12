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Pedreiro arranca grades de janela e salva criança de incêndio no RS

O pedreiro Anderson Rodrigues da Silva, de 25 anos, percebeu que por uma das janelas um garoto estava aos gritos pedindo socorro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 21:17

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 21:17

Pedreiro arranca grades de janela e salva criança de incêndio no RS Crédito: Reprodução
O pedreiro Anderson Rodrigues da Silva, de 25 anos, salvou uma criança, de 7 anos, de um incêndio na tarde dessa quarta-feira, 10, no centro de Santa Rosa, região noroeste do Rio Grande do Sul.
Em entrevista à reportagem, Silva disse que foi movido pela curiosidade ao local do incêndio. "Larguei minhas ferramentas de trabalho e fui ao local, quando percebi que tinha uma criança saí correndo e escalei a parede. Imaginei a minha filha, a minha bebê", explicou.
O pedreiro, que trabalha em uma obra a 300 metros do local do incêndio, percebeu que por uma das janelas um garoto estava aos gritos pedindo socorro. "Ele disse que estava ficando muito quente. Tentei entrar pela garagem mas não deu. Pensei rápido e vi que teria que ser pela janela. Consegui arrancar as grades e puxei o guri pela camiseta"
Silva disse que depois do incidente conseguiu dar um abraço no garoto. " Ele chorou e eu também. Logo mais vamos marcar um almoço familiar para comemorar a vida de Richard", contou emocionado.
De acordo com o comandante do Pelotão do Bombeiro Militar de Santa Rosa, Tenente Claudir Mallmann, a equipe chegou logo após o resgate do garoto e conseguiu conter as chamas em 15 minutos.
"Parte da residência da família ficou destruída. As causas do incêndio estão sendo investigadas pelo Instituto-Geral de Perícias". Explicou Mallmann
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o garoto Richard Padoan Tavares foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento da cidade, liberado e passa bem.

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