Home
>
Brasil
>
Pé-de-Meia: nascidos em maio e junho recebem 6ª parcela

Pé-de-Meia: nascidos em maio e junho recebem 6ª parcela

Valor de R$ 200 é depositado conforme o mês de aniversário do aluno

Daniella Almeida

Imagem de perfil de Agência Brasil

Agência Brasil

[email protected]

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 11:46

Ministério da Educação (MEC) paga nesta quarta-feira (27) a sexta parcela do programa Pé-de-Meia de 2025 aos beneficiários nascidos nos meses de maio e junho.

Recomendado para você

Valor de R$ 200 é depositado conforme o mês de aniversário do aluno

Pé-de-Meia: nascidos em maio e junho recebem 6ª parcela

A Diocese de Lins, no interior de São Paulo, a qual o padre pertence, disse que ele foi afastado do exercício do ministério.

Padre é condenado a 26 anos de prisão por estuprar coroinha no interior de SP

O medicamento chega ao Brasil com preço de tabela a R$ 4.000, com distribuição pela Oncoprod. Mediacamento não está disponível no SUS

PrEP injetável de longa duração contra HIV começa a ser vendido no Brasil

Os atendidos pelo programa são estudantes do ensino médio matriculados na rede pública regular e na modalidade educação de jovens e adultos (EJA), inscritos no Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Notícias relacionadas:Candidatos ao ProUni 2/2025 podem participar da lista de espera.Prazo para recurso do Celpe-Bras 2025/2 começa nesta terça.Enamed 2025 recebe 105 mil inscrições na primeira edição.Nesta nova etapa, a Caixa Econômica Federal – responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC – aponta que cerca de 3,4 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício de R$ 200 até a próxima segunda-feira (1º).

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), para ter direito ao benefício, eles devem ter presença mínima de 80% nas aulas.

Pagamento escalonado

Os pagamentos do incentivo-frequência do Pé-de-Meia ocorrem até a próxima segunda-feira (1º), conforme o mês de nascimento dos alunos que estão matriculados em uma das três séries do ensino médio na rede pública de ensino.

Confira o calendário:

  • Nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 25 de agosto; 
  • Nascidos em março e abril, em 26 de agosto; 
  • Nascidos em maio e junho, em 27 de agosto; 
  • Nascidos em julho e agosto, em 28 de agosto; 
  • Nascidos em setembro e outubro recebem 29 de agosto; 
  • Nascidos em novembro e dezembro, em 1º de setembro.

EJA

A parcela única dos concluintes aprovados no primeiro semestre da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino médio, em 2025, também será paga no período de 25 de agosto a 1° de setembro, no valor de R$ 1 mil.

Depósitos

A sexta parcela da chamada Poupança do ensino médio de 2025 está sendo depositada em uma conta poupança da Caixa Econômica, aberta automaticamente em nome dos estudantes. O valor pode ser movimentado ou sacado imediatamente, se o participante desejar. Basta acessar o aplicativo Caixa Tem, se o aluno tiver 18 anos ou mais. As informações relativas aos pagamentos também podem ser consultadas no mesmo aplicativo.

Leia mais

Como funciona o programa Pé-de-Meia e como sacar o primeiro pagamento

No caso de menor de idade, será necessário que o responsável legal autorize a movimentação da conta. O consentimento poderá ser feito no próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.

No aplicativo Jornada do Estudante, do MEC, o participante poderá consultar o status de pagamentos (rejeitados ou aprovados), as informações escolares e regras do programa.

Incentivos

A poupança do ensino médio tem quatro tipos de incentivo financeiro-educacional:

  • Incentivo-matrícula: por matrícula registrada no início do ano letivo, valor pago uma vez por ano, no valor de R$ 200; 
  • Incentivo-frequência: por frequência mínima escolar de 80% do total de horas letivas. Para o ensino regular, são nove parcelas durante o ano de R$ 200;
  • Incentivo-conclusão: por conclusão e com aprovação em cada um dos três anos letivos do ensino médio e participação em avaliações educacionais, no valor total de R$ 3 mil. O saque depende da obtenção de certificado de conclusão do ensino médio; 
  • Incentivo-Enem: paga após a participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no ano que o estudante conclui o 3º ano do ensino médio. Os R$ 200 são pagos em parcela única.

A soma do incentivo financeiro-educacional pode alcançar R$ 9,2 mil por aluno, no fim do ensino médio.

Pé-de-Meia

Lançado em janeiro de 2024, o programa do governo federal é voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública.  A iniciativa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar nessa etapa de ensino.

O MEC esclarece que não há necessidade de inscrição no programa. Todo aluno que se encaixa nos critérios do Pé-de-Meia é incluído automaticamente.

LEIA MAIS 

Saiba as drogas mais usadas por alunos de escolas públicas e privadas do ES

TCU investiga Educação pela compra insuficiente de livros didáticos para 2026

Escolas oferecem até 35% de desconto para rematrícula em agosto no ES; vale a pena?

Morte de professora aos 29 anos causa comoção em Santa Maria de Jetibá

Estratégias e desafios para alcançar um lugar no mercado de trabalho

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Pé-de-meia

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais