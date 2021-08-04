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Ministério da Saúde

Pazuello nega ter sofrido pressão de Lira durante sua gestão na Saúde

Em depoimento à Polícia Federal, deputado disse que Lira teria ameaçado pedir a demissão do ex-ministro Pazuello caso ele não liberasse verbas provenientes de emendas a parlamentares

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 07:24

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 ago 2021 às 07:24
O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello
O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Eduardo Pazuello, afirma não ter sofrido qualquer pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), durante sua gestão no Ministério da Saúde para disponibilizar recursos da Pasta para atender demandas do parlamentar. A afirmação foi divulgada nesta terça-feira, 3, por meio de nota da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Em depoimento à Polícia Federal, o deputado Luís Miranda (DEM-DF) disse que Lira teria ameaçado pedir a demissão do ex-ministro Pazuello caso ele não liberasse verbas provenientes de emendas a parlamentares - o "pixulé". Miranda relatou que Pazuello contou para ele que havia "sacanagem" no Ministério da Saúde desde a sua chegada à pasta e contou uma conversa com Pazuello, na qual o general contou sobre a grande pressão sofrida no fim de 2020.

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