Pazuello lamenta mortes por Covid-19 e exalta pacientes recuperados

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello agradeceu aos profissionais de saúde que atuam no enfrentamento à Covid-19 Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

Em nota divulgada no início da noite, Pazuello disse que o Ministério da Saúde permanece trabalhando 24 horas por dia em parceria com Estados e municípios para garantir que não faltem recursos, leitos, medicamentos e apoio às equipes de saúde.

"Não se trata de números, planilhas ou estatísticas, mas de vidas perdidas que afetam famílias, amigos e atingem o entorno do convívio social", escreveu.

O ministro interino agradeceu aos profissionais de saúde que atuam no enfrentamento à Covid-19. Ele ressaltou que pessoas com sintomas da doença devem procurar atendimento imediato em uma Unidade Básica de Saúde.

"O Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo em número de pacientes recuperados, registrando mais de dois milhões de brasileiros curados", afirmou.

Menos de cinco meses após registrar a primeira morte causada pela Covid-19, o Brasil superou, na tarde deste sábado, a marca de 100 mil óbitos decorrentes da doença.

Com o registro de 538 novas mortes desde a véspera até 13h30 deste sábado, o país soma assim 100.240 mortos pela doença, segundo dados coletados com as secretarias estaduais da saúde pelo consórcio formado por Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, o Globo e G1.