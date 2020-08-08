Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Pazuello lamenta mortes por Covid-19 e exalta pacientes recuperados
Ministro interino da Saúde

Pazuello lamenta mortes por Covid-19 e exalta pacientes recuperados

Em nota, Pazuello disse que o Ministério da Saúde permanece trabalhando 24 horas por dia em parceria com Estados e municípios para garantir que não faltem recursos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2020 às 19:52

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 19:52

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello agradeceu aos profissionais de saúde que atuam no enfrentamento à Covid-19
O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello agradeceu aos profissionais de saúde que atuam no enfrentamento à Covid-19 Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
Após o país superar 100 mil mortes em decorrência do novo coronavírus, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou neste sábado (8) que lamenta profundamente cada vida perdida na pandemia e exaltou o número de pacientes recuperados.
Em nota divulgada no início da noite, Pazuello disse que o Ministério da Saúde permanece trabalhando 24 horas por dia em parceria com Estados e municípios para garantir que não faltem recursos, leitos, medicamentos e apoio às equipes de saúde.
"Não se trata de números, planilhas ou estatísticas, mas de vidas perdidas que afetam famílias, amigos e atingem o entorno do convívio social", escreveu.
O ministro interino agradeceu aos profissionais de saúde que atuam no enfrentamento à Covid-19. Ele ressaltou que pessoas com sintomas da doença devem procurar atendimento imediato em uma Unidade Básica de Saúde.

Veja Também

Na data em que Brasil ultrapassa 100 mil mortos, Bolsonaro destaca recuperados

Bolsonaro foi preponderante para termos 100 mil mortes por Covid, diz Mandetta

Convivemos com a pandemia mas não podemos ficar anestesiados, diz Maia

"O Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo em número de pacientes recuperados, registrando mais de dois milhões de brasileiros curados", afirmou.
Menos de cinco meses após registrar a primeira morte causada pela Covid-19, o Brasil superou, na tarde deste sábado, a marca de 100 mil óbitos decorrentes da doença.
Com o registro de 538 novas mortes desde a véspera até 13h30 deste sábado, o país soma assim 100.240 mortos pela doença, segundo dados coletados com as secretarias estaduais da saúde pelo consórcio formado por Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, o Globo e G1.
O número de casos registrados, por sua vez, beira os 3 milhões, com 21.732 novas notificações e um total de 2.988.796 pessoas que tiveram a infecção confirmada, mas é provável que haja subnotificação. Com isso, o Brasil tem hoje cerca de 6,5% dos casos mundiais e 7,2% dos mortos pela doença no mundo, embora o país abrigue apenas 2,7% da população do planeta.

Veja Também

Coronavírus: testagem em massa, a saída que nunca foi adotada no Brasil

Coronavírus: Brasil acertou em buscar respiradores e leitos

Congresso e STF decretam luto em memória aos 100 mil mortos por Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados