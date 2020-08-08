Coronavírus: Brasil acertou em buscar respiradores e leitos

Na visão de Maria Amélia, as ações de saúde esqueceram que a transmissão do vírus se dá pela população. Só metade das pessoas aderiu ao isolamento social. Agora, com as pessoas esgotadas de ficar em casa, assistimos a um processo de reabertura desordenado, para o qual não nos preparamos.

Para o físico Silvio Ferreira, da Universidade Federal de Viçosa, há várias circunstâncias a considerar. Enquanto a melhora da prática médica para lidar com pacientes graves ajuda a reduzir as mortes, a reabertura econômica antecipada e a chegada do vírus a cidades menores puxam o índice para cima. O futuro da pandemia depende de todos esses fatores, diz Ferreira. Se o relaxamento das restrições acelerar, o número de 200 mil mortes pode ser atingido em pouco tempo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.