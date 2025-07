No Mato Grosso

Participante do grupo Legendários morre após passar mal durante trilha

O grupo Legendários é conhecido por organizar eventos que combinam atividades físicas e espirituais para homens cristãos. Até o momento, os organizadores não se pronunciaram sobre o caso

Rodrigo trabalhava em uma empresa de segurança do trabalho e deixa dois filhos. Ele se apresentava como casado, pai e cristão metodista. O corpo dele foi sepultado no cemitério da Villa Aurora, em Rondonópolis. No início do ano, um homem de 45 anos morreu durante a trilha de um evento do Legendários na área rural de São Gabriel do Oeste, no interior de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, o responsável médico pelo evento disse que Fábio Adriano Machado Cherini teve um mal súbito. Ele passou mal durante a trilha e morreu no local.>