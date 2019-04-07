Parte de ponte cai no Pará após ser atingida por balsa

Vista da balsa com rejeitos de dendê ao lado de parte da pista da ponte do complexo Alça Viária que desabou sobre o Rio Moju Crédito: Reprodução/TV Globo

Parte de uma ponte do complexo Alça Viária, que liga regiões do Pará, caiu sobre o Rio Moju na madrugada de ontem. Segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop) do Pará, no momento do acidente dois veículos passavam pela ponte. A informação foi relevada por uma testemunha.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizaram buscas desde a manhã de ontem para encontrar as vítimas, que seguem desaparecidas. Não se sabe, entretanto, quantas pessoas seguiam viagem dentro dos veículos.

De acordo com informações do Centro de Operações, uma balsa que transportava resíduos de dendê colidiu contra um dos pilares que sustentam a estrutura, que é a terceira da Alça Viária, na altura do quilômetro 48 da rodovia estadual PA-483. Há suspeita de que a balsa que causou o acidente seja clandestina.

Sobrevoo

O governador do Estado, Helder Barbalho, que sobrevoou o local do acidente durante a manhã, publicou vídeo acompanhando os desdobramentos do acidente. Em uma de suas postagens na internet, ele menciona que esta não é a primeira vez que a ponte é atingida por uma embarcação.