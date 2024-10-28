Paraquedas falha e mulher morre durante salto em São Paulo

Carolina Muñoz Kennedy morreu na tarde do último sábado (26) depois de enfrentar problemas no paraquedas Crédito: Reprodução | Redes sociais

Uma paraquedista de 40 anos morreu na tarde do último sábado (26) em Boituva, interior de São Paulo, depois de enfrentar problemas no paraquedas durante um salto. O paraquedas principal de Carolina Muñoz Kennedy, conhecida como Carito, não funcionou. O reserva chegou a ser acionado, mas não funcionou corretamente, ocasionando a queda. Ela morreu dois dias após completar 40 anos.

A queda aconteceu por volta das 17h40, na rua Alzira Agostinho Atalla, no bairro Cidade Jardim. Um funcionário da escola de paraquedismo responsável pela operadora de aviões compareceu à delegacia na mesma noite e relatou que a vítima enfrentou problemas durante o salto. "Segundo ele, o paraquedas reserva chegou a ser acionado, mas, por razões ainda desconhecidas, não funcionou adequadamente, resultando na queda da vítima", afirmou a SSP (Secretaria da Segurança Pública).