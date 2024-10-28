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Boituva

Paraquedas falha e mulher morre durante salto em São Paulo

Carolina Muñoz Kennedy morreu dois dias após completar 40 anos. O paraquedas reserva chegou a ser acionado, mas não funcionou corretamente, ocasionando a queda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 out 2024 às 15:01

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 15:01

Carolina Muñoz Kennedy morreu na tarde do último sábado (26) depois de enfrentar problemas no paraquedas
Carolina Muñoz Kennedy morreu na tarde do último sábado (26) depois de enfrentar problemas no paraquedas Crédito: Reprodução | Redes sociais
Uma paraquedista de 40 anos morreu na tarde do último sábado (26) em Boituva, interior de São Paulo, depois de enfrentar problemas no paraquedas durante um salto. O paraquedas principal de Carolina Muñoz Kennedy, conhecida como Carito, não funcionou. O reserva chegou a ser acionado, mas não funcionou corretamente, ocasionando a queda. Ela morreu dois dias após completar 40 anos.
A queda aconteceu por volta das 17h40, na rua Alzira Agostinho Atalla, no bairro Cidade Jardim. Um funcionário da escola de paraquedismo responsável pela operadora de aviões compareceu à delegacia na mesma noite e relatou que a vítima enfrentou problemas durante o salto. "Segundo ele, o paraquedas reserva chegou a ser acionado, mas, por razões ainda desconhecidas, não funcionou adequadamente, resultando na queda da vítima", afirmou a SSP (Secretaria da Segurança Pública).
Foi solicitado exame ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso foi registrado como morte suspeita/acidental na Delegacia de Boituva. Carito era chilena e morava no Brasil havia alguns anos. Além do paraquedismo, ela também praticava mergulho em apneia e compartilhava as práticas em sua rede social. A CBPq (Confederação Brasileira de Paraquedismo) foi procurada, mas não respondeu até está publicação.

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