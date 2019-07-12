Home
Anac indica que Gol e Latam terão dificuldade de ficar com os slots da Avianca

Agência Estado

Publicado em 12 de julho de 2019 às 10:32

 - Atualizado há 6 anos

Para Anac, Avianca perdeu direito a voos Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Uma nota divulgada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) indica que Gol e Latam terão dificuldade de ficar com os slots (autorizações de pousos e decolagens) que arremataram na quarta-feira (10) em leilão da Avianca Brasil. O órgão afirmou que a Avianca ou qualquer empresa que assumisse seus ativos só teria direito a usufruir deles se a aérea cumprisse metas de regularidades dos aeroportos. O problema é que a empresa está sem operar e perdeu seus direitos em Congonhas, Guarulhos, Santos Dumont e Recife. O caso será analisado pelo STJ.

