Papa nomeia arcebispo de Uberaba para ocupar lugar do bispo preso

Dom Paulo Mendes Peixoto é nomeado bispo da Diocese de Formosa Crédito: Divulgação | CNBB Regional centro-Oeste

O Papa Francisco nomeou o arcebispo de Uberaba (MG), dom Paulo Mendes Peixoto, administrador apostólico da Diocese de Formosa, no lugar do bispo Dom José Ronaldo, preso segunda-feira (20), na Operação Caifás, por suspeita de articular um esquema na Igreja Católica que teria desviado R$ 2 milhões do dízimo dos fiéis.

Nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Regional Centro-Oeste, destaca que a Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou na manhã desta quarta-feira (21), que o papa Francisco nomeou o arcebispo de Uberaba (MG), dom Paulo Mendes Peixoto, Administrador Apostólico, sede plena da diocese de Formosa (GO).

Dom Paulo Mendes Peixoto, natural de Imbé (MG), foi ordenado bispo em 25 de fevereiro de 2006, para a Diocese de São José do Rio Preto (SP). Tornou-se o bispo responsável pela Rede Vida de Televisão e bispo referencial para a Animação Bíblico-Catequética do Regional Sul 1 da CNBB.

No dia 7 de março de 2012 foi nomeado pelo Papa Bento XVI arcebispo da Arquidiocese de Uberaba. Tomou posse no dia 1.º de maio de 2012.

Ele vai ocupar a cadeira de dom José Ronaldo, alvo maior da Operação Caifás, missão conjunta do Ministério Público de Goiás e da Polícia Civil.

Na segunda-feira, além do bispo, a força-tarefa de promotores e policiais prendeu quatro padres, o vigário-geral e o monsenhor Epitácio Cardoso.

No fundo falso de um armário no quarto do monsenhor, os agentes encontraram R$ 70 mil e dólares em dinheiro vivo e mais uma caixa recheada de cédulas e moedas.

O Ministério Público começou a investigar o esquema de desvios na Diocese de Formosa em dezembro, a partir de denúncias de fiéis que exigiam transparência na prestação de contas da Igreja.

A investigação mostra que, além do dízimo e das doações, o grupo de religiosos teria desviado dinheiro arrecadado em eventos festivos da Igreja.

COM A PALAVRA, A DIOCESE DE FORMOSA

A reportagem fez contato com a Diocese de Formosa, mas ainda não obteve resposta. O espaço está aberto para manifestação.

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