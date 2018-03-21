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Em Goiás

Papa nomeia arcebispo de Uberaba para ocupar lugar do bispo preso

Francisco escolheu Dom Paulo Mendes Peixoto em substituição a Dom José Ronaldo, alvo maior da Operação Caifás, do Ministério Público

Publicado em 21 de Março de 2018 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 17:31
Dom Paulo Mendes Peixoto é nomeado bispo da Diocese de Formosa Crédito: Divulgação | CNBB Regional centro-Oeste
O Papa Francisco nomeou o arcebispo de Uberaba (MG), dom Paulo Mendes Peixoto, administrador apostólico da Diocese de Formosa, no lugar do bispo Dom José Ronaldo, preso segunda-feira (20), na Operação Caifás, por suspeita de articular um esquema na Igreja Católica que teria desviado R$ 2 milhões do dízimo dos fiéis.
Nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Regional Centro-Oeste, destaca que a Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou na manhã desta quarta-feira (21), que o papa Francisco nomeou o arcebispo de Uberaba (MG), dom Paulo Mendes Peixoto, Administrador Apostólico, sede plena da diocese de Formosa (GO).
Dom Paulo Mendes Peixoto, natural de Imbé (MG), foi ordenado bispo em 25 de fevereiro de 2006, para a Diocese de São José do Rio Preto (SP). Tornou-se o bispo responsável pela Rede Vida de Televisão e bispo referencial para a Animação Bíblico-Catequética do Regional Sul 1 da CNBB.
No dia 7 de março de 2012 foi nomeado pelo Papa Bento XVI arcebispo da Arquidiocese de Uberaba. Tomou posse no dia 1.º de maio de 2012.
Ele vai ocupar a cadeira de dom José Ronaldo, alvo maior da Operação Caifás, missão conjunta do Ministério Público de Goiás e da Polícia Civil.
Na segunda-feira, além do bispo, a força-tarefa de promotores e policiais prendeu quatro padres, o vigário-geral e o monsenhor Epitácio Cardoso.
No fundo falso de um armário no quarto do monsenhor, os agentes encontraram R$ 70 mil e dólares em dinheiro vivo e mais uma caixa recheada de cédulas e moedas.
O Ministério Público começou a investigar o esquema de desvios na Diocese de Formosa em dezembro, a partir de denúncias de fiéis que exigiam transparência na prestação de contas da Igreja.
A investigação mostra que, além do dízimo e das doações, o grupo de religiosos teria desviado dinheiro arrecadado em eventos festivos da Igreja.
COM A PALAVRA, A DIOCESE DE FORMOSA
A reportagem fez contato com a Diocese de Formosa, mas ainda não obteve resposta. O espaço está aberto para manifestação.
COM A PALAVRA, A CNBB
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil informou na segunda-feira (20) que está apurando mais detalhes da Operação Caifás.

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