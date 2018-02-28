Pane elétrica tira serviços do banco Santander do ar

Site, aplicativos e cartões de crédito e débito, ficaram fora do ar Crédito: Reprodução | Santander

A rede de serviços do banco Santander, incluído site, aplicativos e cartões de crédito e débito, ficaram fora do ar nesta quarta-feira (28). Segundo o banco, a pane foi causada por uma oscilação elétrica e as operações já estariam sendo normalizadas. Os relatos se multiplicaram durante toda a tarde desta quarta-feira pelas redes sociais, todos apreensivos com as consequências de atrasos em pagamentos e transferências bancárias.

"Tentei entrar no site várias vezes e não estou conseguindo, não passa da primeira página, na qual tenho que informar o CPF. Estou tentando falar com o SAC, mas não consigo. Estou esperando na linha agora. Na parte da manha ate as 10h consegui fazer pagamentos e transferência sem problemas", conta o executivo Fernando Albuquerque.

A falta de informação foi o principal problema identificado até agora. Segundo Renata Reis, coordenadora da autarquia, o consumidor deveria estar sendo informado sobre a razão da pane e orientado sobre como agir. "Se há algum risco à segurança das operações, por exemplo, os clientes deveriam estar sendo orientados a não insistir nas operações pela web, assim como deveriam receber alternativas ara realização das transações", destaca.

Renata recomenda ao cliente do banco que enfrente dificuldades nas transações online que guarde a print da página do site ou a tela do aplicativo do celular. É fundamental também que registre uma reclamação no serviço de atendimento da instituição e guarde o protocolo:

"Ao buscar no SAC explicações e alternativas para as transações que precisaria realizar e não está conseguindo o consumidor se resguardar para pedir o ressarcimento ou estorno de encargos financeiros que tenha que arcar pela interrupção do serviço. Isso independe da transação ser feita com o próprio banco ou com outros credores" explica.