Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Pane elétrica tira serviços do banco Santander do ar
Fora do ar

Pane elétrica tira serviços do banco Santander do ar

Procon-SP orienta clientes a protocolarem reclamações no SAC para se resguardar de prejuízos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 20:23

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 20:23

Site, aplicativos e cartões de crédito e débito, ficaram fora do ar Crédito: Reprodução | Santander
A rede de serviços do banco Santander, incluído site, aplicativos e cartões de crédito e débito, ficaram fora do ar nesta quarta-feira (28). Segundo o banco, a pane foi causada por uma oscilação elétrica e as operações já estariam sendo normalizadas. Os relatos se multiplicaram durante toda a tarde desta quarta-feira pelas redes sociais, todos apreensivos com as consequências de atrasos em pagamentos e transferências bancárias.
"Tentei entrar no site várias vezes e não estou conseguindo, não passa da primeira página, na qual tenho que informar o CPF. Estou tentando falar com o SAC, mas não consigo. Estou esperando na linha agora. Na parte da manha ate as 10h consegui fazer pagamentos e transferência sem problemas", conta o executivo Fernando Albuquerque.
A falta de informação foi o principal problema identificado até agora. Segundo Renata Reis, coordenadora da autarquia, o consumidor deveria estar sendo informado sobre a razão da pane e orientado sobre como agir. "Se há algum risco à segurança das operações, por exemplo, os clientes deveriam estar sendo orientados a não insistir nas operações pela web, assim como deveriam receber alternativas ara realização das transações", destaca.
Renata recomenda ao cliente do banco que enfrente dificuldades nas transações online que guarde a print da página do site ou a tela do aplicativo do celular. É fundamental também que registre uma reclamação no serviço de atendimento da instituição e guarde o protocolo:
"Ao buscar no SAC explicações e alternativas para as transações que precisaria realizar e não está conseguindo o consumidor se resguardar para pedir o ressarcimento ou estorno de encargos financeiros que tenha que arcar pela interrupção do serviço. Isso independe da transação ser feita com o próprio banco ou com outros credores" explica.
A coordenadora do Procon-SP informa ainda que, segundo a lei do SAC, a instituição tem até cinco dias para apresentar uma solução a qualquer problema que tenha sido comunicado pela pane na rede. Ultrapassado este prazo a recomendação é buscar a ouvidoria do banco, registrar queixa no Banco Central (órgão regulador do setor), assim como nos órgãos de defesa do consumidor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba
Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados