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Doença

País já registra 1.680 casos de sarampo em 11 Estados

O governo recorreu à Organização Pan-Americana de Saúde e encomendou a compra de 10 milhões de doses

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 04:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 04:42
Manchas avermelhadas, em erupções cutâneas, estão entre os principais sintomas do sarampo Crédito: Romolo Tavani/Shutterstock
O sarampo se espalha pelo País. Da semana passada para cá, subiu de 4 para 11 o número de Estados que enfrentam surto da doença. Em três meses, foram confirmadas 1.680 infecções, a maior parte delas em São Paulo (1.662). Com o aumento de registros, o Ministério da Saúde expandiu a recomendação da vacina a todos os bebês do País de 6 meses a um ano.
Batizada de dose zero, essa aplicação não dispensa as vacinas regulares, aplicadas aos 12 e 15 meses. Essa seria uma dose para dar proteção adicional.

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