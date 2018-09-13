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Goiás

Pai é preso suspeito de matar o filho de 6 meses

Homem teria se irritado após mãe da criança se recusar a manter relações sexuais com ele em Luziânia, no entorno do DF
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 15:05

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 15:05

O bebê, chamado Michel, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Ingá e chegou a dar entrada, mas não resistiu Crédito: Reprodução/Facebook
Um pai foi preso suspeito de matar o próprio filho, um bebê de 6 meses, na madrugada desta quarta-feira, 12, na cidade de Luziânia, em Goiás, no entorno do Distrito Federal. Maycon Salustiano Silva, de 25 anos, foi preso em flagrante e declarou à polícia que não se lembra do ocorrido pois havia ingerido bebida alcoólica e fumado maconha.
O delegado Daniel Martins Ferreira, responsável por investigar o caso, afirmou ao Estado que Salustiano disparou contra a criança com uma garrucha calibre 22 depois de discutir com a sua mulher, de 20 anos, mãe do bebê. O homem teria se irritado após ela se recusar a manter relações sexuais com ele.
"A mãe relatou que teve uma discussão com o autor, que a agrediu fisicamente. Ele falou que ia pegar água, saiu e voltou com uma arma", disse o delegado. "O marido perguntou se ela acreditava que ele tivesse coragem de disparar no filho e atirou no bebê."
Michel tinha apenas 6 meses Crédito: Maycon Salustiano/Facebook
Atingido no peito, o menino, chamado Michel, foi socorrido e levado a uma unidade de saúde de Luziânia, mas chegou ao local já sem vida.
Salustiano foi detido por policiais militares e conduzido a uma delegacia, onde foi autuado por homicídio e posse ilegal de arma. A garrucha usada no crime foi apreendida pela Polícia Civil. A mãe da criança prestou depoimento e foi liberada em seguida.

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