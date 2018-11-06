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Sinais de estrangulamento

Pai de santo é encontrado morto dentro do sofá de casa

Corpo de Arildo Poluceno da Conceição, conhecido como pai Cigano, tinha sinais de estrangulamento

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 12:26
O corpo de Arildo tinha sinais de estrangulamento Crédito: Facebook / Reprodução
O pai de santo Arildo Poluceno da Conceição, de 65 anos, foi encontrado morto dentro do sofá de casa, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O corpo foi achado neste domingo pelo genro e pelo primo da vítima. Os dois entraram na residência e viram uma mancha de sangue na parte inferior da mobília. Arildo, que era conhecido como Pai Cigano, estava desaparecido desde a última sexta-feira  o último contato dele foi com a filha por meio de uma rede social.
Parentes contaram a policiais que a casa do pai de santo, localizada na Rua José Rozendo de Souza, estava revirada. Os bandidos teriam levado do local apenas um celular e dinheiro. Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DH-Nit/SG) realizaram uma perícia no local do crime e encontraram indícios de que Arildo tenha sido morto por estrangulamento com um fio.
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A polícia descartou, inicialmente, a possibilidade de o assassinato ter sido motivado por intolerância religiosa, já que as imagens religiosas do templo que funciona ao lado da casa estavam intactas. O corpo de Arildo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, também em São Gonçalo, e será enterrado no Cemitério São Miguel, naquele município às 12h30 desta terça-feira.

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