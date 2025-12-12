Home
Pai ataca padre com facão após estranhar atitude do religioso com as filhas

O religioso interagiu com as duas meninas em um posto de gasolina; ele teria chamado as adolescentes de "lindas"

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 14:50

Facão usado para atacar o padre
Facão usado para atacar o padre Crédito: Polícia Militar de MG

Um homem perseguiu e agrediu um padre com um facão após se revoltar com a atitude do religioso com suas filhas em Unaí (MG) na última quarta-feira (10). O padre, 66, interagiu com as duas meninas, de 11 e 14 anos, em um posto de gasolina. Segundo a Polícia Militar, as jovens estariam no posto Beira Rio, no bairro Terra Nova, acompanhando a mãe que trabalha no estabelecimento. A identidade de nenhum dos envolvidos foi divulgada. Ele teria chamado as adolescentes de "lindas". À PM, ele relatou que foi até a conveniência do local comprar alguns itens e percebeu que as meninas estavam trabalhando. O homem teria elogiado a beleza delas e dito que deveriam estar estudando.

O religioso interagiu com as duas meninas em um posto de gasolina; ele teria chamado as adolescentes de "lindas"

O pai delas, eletricista de 29 anos, chegou no posto depois da saída do padre e estranhou o comportamento das filhas. De acordo com o relato dele, elas pareciam querer contar algo. Ele, então, decidiu checar as imagens da câmera de segurança e viu o padre fazendo gestos suspeitos durante a interação com elas. A mãe também confirmou a atitude suspeita do religioso. Ela contou aos policiais que não gostou da forma como ele se dirigiu às adolescentes e disse ter tentado ligar para a polícia diversas vezes enquanto o idoso ainda estava lá, mas sem sucesso.

O eletricista percebeu que o padre passava de carro pela avenida e dirigiu atrás dele. O homem desceu do carro e bateu com o facão na janela do veículo do padre, que foi quebrada. Em seguida, teria jogado o instrumento no chão. O padre correu para as margens da via e disse ter ficado esperando a chegada da polícia. Ele foi socorrido com alguns ferimentos. Conforme o boletim de ocorrência, o idoso teve um corte no braço esquerdo e também sangramento no abdômen, mas foi liberado após realizar um procedimento médico.

O pai confessou as agressões e entregou também a ferramenta usada, que foi apreendida. Os dois foram encaminhados a uma delegacia da cidade para prestar esclarecimento, mas ainda não há informações de que algum deles tenha ficado detido. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais e aguarda retorno.

