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Reativadas

Páginas de apoiadores de Bolsonaro voltam ao Facebook

Após fazerem algumas modificações, as comunidades puderam ser reativadas, inclusive com o mesmo número de seguidores que tinham antes

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 00:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 00:07
As páginas foram excluídas da rede social porque poderiam ser confundidas com espaços oficiais do deputado Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
Duas páginas de apoiadores do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) que haviam sido excluídas pelo Facebook voltaram ao ar nesta terça-feira, 3.
Segundo uma pessoa que está acompanhando o caso, as páginas foram excluídas da rede social porque poderiam ser confundidas com espaços oficiais do deputado.
> Facebook retira do ar páginas de apoiadores de Bolsonaro
Após fazerem algumas modificações, as comunidades puderam ser reativadas, inclusive com o mesmo número de seguidores que tinham antes.
Depois de uma semana de remoção a nossa querida página voltou! Como é de conhecimento de todos, ela integra uma rede de páginas do Movimento Brasil à Direita e é usada principalmente para promover a ideia de Bolsonaro President, disseram os administrados de uma das páginas.
Como mostrou a Coluna na última sexta-feira, o Facebook havia retirado do ar as páginas Jair Bolsonaro presidente 2018, que tinha mais de 845 mil seguidores, e Jair Bolsonaro presidente 2.0, que estava com 71 mil seguidores.

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