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Os mestres que levaram capoeira ao mundo, mas lutam por valorização no Brasil

A BBC News Brasil entrevista alguns dos grandes nomes da história da capoeira e pessoas responsáveis pela internacionalização da modalidade, como os mestres João Grande, Jelon Vieira, Lua Rasta e a musicóloga Emília Biancardi
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

23 ago 2024 às 18:00

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 18:00

Neste documentário, a BBC News Brasil entrevista alguns dos grandes nomes da história da capoeira e pessoas responsáveis pela internacionalização da modalidade, como os mestres João Grande, Jelon Vieira, Lua Rasta e a musicóloga Emília Biancardi.
Eles fizeram parte do Viva Bahia, grupo fundado por Biancardi que, a partir dos anos 1970, passou a rodar o mundo com apresentações de capoeira e práticas culturais baianas.
As viagens fincaram as bases para que a capoeira se desenvolvesse em todos os continentes e se tornasse um dos símbolos do Brasil no exterior. Mas seu sucesso internacional não se traduziu numa valorização dentro do país: até hoje, muitos mestres renomados optam por morar no exterior, onde dizem ser mais reconhecidos do que aqui.

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