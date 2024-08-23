Os mestres que levaram capoeira ao mundo, mas lutam por valorização no Brasil

Neste documentário, a BBC News Brasil entrevista alguns dos grandes nomes da história da capoeira e pessoas responsáveis pela internacionalização da modalidade, como os mestres João Grande, Jelon Vieira, Lua Rasta e a musicóloga Emília Biancardi.

Eles fizeram parte do Viva Bahia, grupo fundado por Biancardi que, a partir dos anos 1970, passou a rodar o mundo com apresentações de capoeira e práticas culturais baianas.

As viagens fincaram as bases para que a capoeira se desenvolvesse em todos os continentes e se tornasse um dos símbolos do Brasil no exterior. Mas seu sucesso internacional não se traduziu numa valorização dentro do país: até hoje, muitos mestres renomados optam por morar no exterior, onde dizem ser mais reconhecidos do que aqui.