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Investigação

Operação Luz mira em exploração sexual de menores na internet

A operação conta com um total de, 656 policiais, em 11 Estados brasileiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2019 às 05:03

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 05:03

Operação Luz na Infância 5 mira em exploração sexual de menores na internet Crédito: Divulgação | Polícia Federal
A Polícia Federal (PF) participa na manhã desta quarta, 4, da 5ª fase da Operação Luz na Infância para investigar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. No total da operação, 656 policiais, em 11 Estados brasileiros e, ainda, nos Estados Unidos, Panamá, Paraguai, Chile, Equador e El Salvador atuam nas buscas decretadas contra 105 alvos, cumprindo mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes.
Cerca de 80 policiais federais dão cumprimento a 17 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná (Curitiba), Santa Catarina (Tijucas), Amazonas (Manaus), Amapá (Macapá), Maranhão (São Luis), Alagoas (Maceió), Rio Grande do Norte (Natal) e Rio de Janeiro (Rio).
Os agentes procuram arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes. A operação está sendo coordenada a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional - CICCN, em Brasília.
FASES ANTERIORES
Na Operação Luz na Infância 4, realizada em 28 de março deste ano, um aluno da Universidade de São Paulo (USP) foi preso dentro da sala de aula por agentes da Polícia Civil.
Em novembro de 2018, a 3ª fase da operação analisou mais de 500 mil arquivos e levou a mandados de busca e apreensão em 22 Estados. Contou, ainda, com uma operação conjunta do Corpo de Investigações Judiciais (CIJ) do Ministério Público Fiscal da Cidade Autônoma de Buenos Aires, na Argentina.

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