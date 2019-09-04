Operação Luz mira em exploração sexual de menores na internet

Operação Luz na Infância 5 mira em exploração sexual de menores na internet Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Operação Luz na Infância para investigar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. No total da operação, 656 policiais, em 11 Estados brasileiros e, ainda, nos Estados Unidos, Panamá, Paraguai, Chile, Equador e El Salvador atuam nas buscas decretadas contra 105 alvos, cumprindo mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes. Polícia Federal (PF) participa na manhã desta quarta, 4, da 5ª fase dana Infância para investigar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. No total da operação, 656 policiais, em 11 Estados brasileiros e, ainda, nos Estados Unidos, Panamá, Paraguai, Chile, Equador e El Salvador atuam nas buscas decretadas contra 105 alvos, cumprindo mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes.

Os agentes procuram arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes. A operação está sendo coordenada a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional - CICCN, em Brasília.

FASES ANTERIORES

Na Operação Luz na Infância 4, realizada em 28 de março deste ano, um aluno da Universidade de São Paulo (USP) foi preso dentro da sala de aula por agentes da Polícia Civil.