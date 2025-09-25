Contra o PCC

Operação apreende quase R$ 1 milhão em dinheiro, armas e 20 celulares em SP

Os mandados foram expedidos visando a apreensão de drogas, armas, munições, dinheiro e quaisquer equipamentos eletroeletrônicos utilizados pelos investigados

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17:03

A Operação Spare, deflagrada pela Receita Federal nesta quinta-feira (25) para cumprir 25 mandados de busca e apreensão contra o envolvimento do PCC no ramo de combustíveis e de jogos de azar, apreendeu quase R$ 1 milhão em dinheiro em espécie, além de uma arma. Segundo o coronel Valmor Racorti, da Polícia Militar, além do dinheiro e da arma, foram apreendidos 20 celulares e computadores. "Sem dinheiro as redes criminais não sobrevivem", afirma.

Os mandados foram expedidos visando a apreensão de drogas, armas, munições, dinheiro e quaisquer equipamentos eletroeletrônicos utilizados pelos investigados. A PGE (Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo) aplicou medidas cautelares fiscais, com o bloqueio de R$ 2,6 bilhões em bens contra 55 investigados.

Segundo o procurador-geral adjunto do estado, Caio Guzzardi, o bloqueio já alcançou diversos bens, incluindo centenas de veículos, fundos de investimento, dinheiro em conta-corrente e ações de empresas. As medidas, afirma, visam garantir a devolução desses valores aos cofres estaduais, permitindo que o dinheiro recuperado do crime seja destinado a políticas públicas.

De acordo com a investigação do MP-SP, as apreensões e os bloqueios são parte de um esforço mais amplo para desmantelar a estrutura financeira do crime organizado, que movimentou mais de R$ 4,5 bilhões em transações financeiras ao longo de cinco anos com arrecadação tributária baixíssima (0,1%).

O principal alvo da operação está ligado a uma extensa rede de postos de combustíveis (cerca de 400) usada para lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Também foram identificadas administradoras de postos que movimentaram R$ 540 milhões no mesmo período. A atuação do grupo, no entanto, não se restringia ao setor de combustíveis. Por meio de pessoas relacionadas, o principal alvo também operava quase cem estabelecimentos de franquia e mais de 60 motéis até empreendimentos imobiliários.

A Receita afirma que, com os recursos obtidos por meio do esquema, os investigados adquiriram imóveis e bens de alto valor, entre eles um iate, helicópteros, um Lamborghini Urus e terrenos onde estão localizados os motéis, avaliados em mais de R$ 20 milhões.

Segundo os investigadores, os bens de luxo representam apenas a ponta do iceberg de um patrimônio bilionário. O iate, por exemplo, foi inicialmente comprado em nome de um motel do grupo e depois transferido para uma empresa de fachada, que também adquiriu um helicóptero. Outro helicóptero, modelo Augusta A109E, está registrado em nome de um dos investigados. Entre os carros, o Lamborghini Urus, avaliado em cerca de R$ 3 milhões, foi adquirido por meio de uma empresa patrimonial, segundo a operação.

