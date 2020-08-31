Operação ajuda bolsonarista no PSC do Rio

Glória Heloíza, por sua vez, busca se desvencilhar dos caciques do partido e vê machismo nas tentativas de classificar Witzel e Everaldo como seus "padrinhos". Para ela, que prega o diálogo e quer concentrar a campanha na geração de emprego pós-covid, as acusações contra eles não podem influenciar a convenção da legenda. "Se eu estive com o governador três, quatro vezes, foi muito. Eu tenho DNA e CPF próprios."