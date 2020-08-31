AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Disputa

Operação ajuda bolsonarista no PSC do Rio

Otoni de Paula quer aproveitar o afastamento de Wilson Witzel para ser escolhido pelo partido como candidato à prefeitura

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 10:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 10:30
O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ)
O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) chegou a tentar o apoio do presidente Jair Bolsonaro para a disputa Crédito: Reprodução Twitter
O deputado federal bolsonarista Otoni de Paula (PSC) quer aproveitar o afastamento do governador do Rio, Wilson Witzel, e a prisão do presidente da sigla, Pastor Everaldo, para ser escolhido pelo partido como candidato à prefeitura do Rio de Janeiro em convenção que será realizada nesta segunda-feira (31). Até então, a juíza Glória Heloiza, que tinha o apoio de Witzel, era favorita dentro da sigla. A escolha será feita pela executiva municipal do partido.
Otoni chegou a tentar o apoio do presidente Jair Bolsonaro para a disputa, mas a aproximação entre o clã presidencial e o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) esfriou esse movimento - Bolsonaro tem feito diversos acenos a Crivella. O senador Flávio e o vereador Carlos Bolsonaro, por exemplo, se filiaram à legenda do prefeito, que tem nesse vínculo recente com o bolsonarismo o principal trunfo para driblar a impopularidade e tentar a reeleição.
Glória Heloíza, por sua vez, busca se desvencilhar dos caciques do partido e vê machismo nas tentativas de classificar Witzel e Everaldo como seus "padrinhos". Para ela, que prega o diálogo e quer concentrar a campanha na geração de emprego pós-covid, as acusações contra eles não podem influenciar a convenção da legenda. "Se eu estive com o governador três, quatro vezes, foi muito. Eu tenho DNA e CPF próprios."

Veja Também

Witzel recebeu R$ 900 mil por "atuação relâmpago" em escritórios em ano eleitoral

Após afastamento de Witzel, Cláudio Castro cumpre agenda no Palácio Guanabara

Witzel nega atos ilícitos e diz que "interesses poderosos" o querem longe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura de Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção com salário de até R$ 7 mil
Cerca e grades de proteção foram violadas durante a ação criminosa
Furto de 30 pavões causa prejuízo de R$ 60 mil em fazenda de São Mateus
Tityus serratus, conhecido popularmente como escorpião-amarelo, espécie muito venenosa
Crianças são mais vulneráveis a envenenamento por picada de escorpião

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados