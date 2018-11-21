Onyx diz que é 'coincidência' DEM ter três ministros

O futuro titular da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), afirmou nesta quarta-feira que o fato de seu partido já ter três ministros indicados para o futuro governo de Jair Bolsonaro é apenas uma "coincidência". Ele disse haver conversas com outras legendas sobre o rumo proposto para o novo governo e que há receptividade das lideranças.
No caso do DEM, Onyx destacou que ele próprio está rompido com a cúpula partidária há cerca de dois anos, quando decidiu apoiar Bolsonaro. Destacou que Tereza Cristina (DEM-MS) foi indicada para a Agricultura pela bancada ruralista e não pela legenda. Observou ainda que Luiz Henrique Mandetta, que assumirá a Saúde, já era um conselheiro de Bolsonaro para a área e nem se candidatou para um novo mandato de deputado.
"Não tem essa conotação que alguns setores querem dar de que há uma articulação para privilegiar o DEM. foi apenas um coincidência", afirmou.
Onyx diz não temer ciúmes de outras bancadas com as indicações terem privilegiados deputados do seu partido. Ele afirma que há uma compreensão de que o governo Bolsonaro vai negociar de forma diferente com o Congresso.
"Já estamos conversando com as demais bancadas, com partidos da Câmara, através de seus líderes, com uma interlocução permanente no sentido de poder mostrar que o Brasil vai viver um novo momento e todos nós temos que ajudar. E a receptividade das bancadas tem sido admirável. O presidente está muito satisfeito. Nós já conversamos com várias bancadas e nós temos recebido dos líderes e daqueles que falam em nome de seu partidos conosco a sensibilidade de que mudou a política no Brasil e vai mudar a forma de governar. A sociedade nos autorizou a fazer isso", disse.
CASAMENTO
O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que pretende trabalhar até as 14 horas nesta quinta-feira e só depois se preparar para seu casamento, que ocorrerá no período da noite.
"É um momento de muita felicidade. Estou muito feliz com esse momento. Vai ser algo muito singelo e simples, apenas para alguns familiares e amigos. E eu trabalho no mínimo até as 14h. Aí depois eu vou me preparar", afirmou.
Questionado se faria alguma despedida de solteiro, negou, com bom humor:
"Não. De jeito nenhum! Na verdade, há bastante tempo estou muito feliz. Amanhã vai ser a consagração diante de Deus, eu sou um cara de fé e ela também, da nossa união. Isso só nos dá mais ânimo".