Onyx diz que é 'coincidência' DEM ter três ministros

Sob pressão de investigados, Onyx Lorenzoni nega qualquer perdão a delitos Crédito: Luís Macedo/Ag. Câmara

Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), afirmou nesta quarta-feira que o fato de seu partido já ter três ministros indicados para o futuro governo de Jair Bolsonaro é apenas uma "coincidência". Ele disse haver conversas com outras legendas sobre o rumo proposto para o novo governo e que há receptividade das lideranças. O futuro titular da(DEM-RS), afirmou nesta quarta-feira que o fato de seu partido já ter três ministros indicados para o futuro governo deé apenas uma "coincidência". Ele disse haver conversas com outras legendas sobre o rumo proposto para o novo governo e que há receptividade das lideranças.

DEM, Onyx destacou que ele próprio está rompido com a cúpula partidária há cerca de dois anos, quando decidiu apoiar Bolsonaro. Destacou que Tereza Cristina (DEM-MS) foi indicada para a Agricultura pela bancada ruralista e não pela legenda. Observou ainda que Luiz Henrique Mandetta, que assumirá a Saúde, já era um conselheiro de Bolsonaro para a área e nem se candidatou para um novo mandato de deputado. No caso do, Onyx destacou que ele próprio está rompido com a cúpula partidária há cerca de dois anos, quando decidiu apoiar Bolsonaro. Destacou que(DEM-MS) foi indicada para apela bancada ruralista e não pela legenda. Observou ainda que Luiz Henrique Mandetta, que assumirá a Saúde, já era um conselheiro de Bolsonaro para a área e nem se candidatou para um novo mandato de deputado.

"Não tem essa conotação que alguns setores querem dar de que há uma articulação para privilegiar o DEM. foi apenas um coincidência", afirmou.

Congresso. Onyx diz não temer ciúmes de outras bancadas com as indicações terem privilegiados deputados do seu partido. Ele afirma que há uma compreensão de que o governo Bolsonaro vai negociar de forma diferente com o

"Já estamos conversando com as demais bancadas, com partidos da Câmara, através de seus líderes, com uma interlocução permanente no sentido de poder mostrar que o Brasil vai viver um novo momento e todos nós temos que ajudar. E a receptividade das bancadas tem sido admirável. O presidente está muito satisfeito. Nós já conversamos com várias bancadas e nós temos recebido dos líderes e daqueles que falam em nome de seu partidos conosco a sensibilidade de que mudou a política no Brasil e vai mudar a forma de governar. A sociedade nos autorizou a fazer isso", disse.

CASAMENTO

Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que pretende trabalhar até as 14 horas nesta quinta-feira e só depois se preparar para seu casamento, que ocorrerá no período da noite. O futuro ministro da, Onyx Lorenzoni, afirmou que pretende trabalhar até as 14 horas nesta quinta-feira e só depois se preparar para seu casamento, que ocorrerá no período da noite.

"É um momento de muita felicidade. Estou muito feliz com esse momento. Vai ser algo muito singelo e simples, apenas para alguns familiares e amigos. E eu trabalho no mínimo até as 14h. Aí depois eu vou me preparar", afirmou.

Questionado se faria alguma despedida de solteiro, negou, com bom humor: