Ônibus com 50 pessoas cai no Rio Tocantins; motorista morre afogado

Vítima, que tinha 25 anos e era o segundo condutor do veículo, dormia no bagageiro na hora do acidente e acabou ficando preso

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 19:47

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus de turismo com 50 pessoas, sendo 48 passageiros e dois motoristas, caiu no rio Tocantins, em Tocantinópolis, na região norte do estado, na madrugada deste domingo (26). Uma pessoa morreu.

O motorista perdeu controle do ônibus após falha em sistema de freios. O veículo se preparava para embarcar em uma balsa e fazer a travessia até Porto Franco, no Maranhão, mas os freios não funcionaram. Com isso, o ônibus rompeu a grade de proteção e caiu no rio.

O outro condutor de 25 anos que estava dormindo no bagageiro ficou preso e morreu afogado. O corpo dele foi localizado a uma profundidade de três metros e levado ao IML. O motorista que pilotava o veículo no momento do acidente conseguiu escapar pelas janelas.

Ônibus de turismo ficou submerso após cair no Rio Tocantins, na cidade de Tocantinópolis Crédito: Reprodução/ X

Outras duas pessoas ficaram feridas. Um homem de 31 anos e uma criança de 7 tiveram machucados leves, receberam atendimento no local e passam bem.

Outros passageiros não ficaram feridos. Eles conseguiram sair do ônibus com a ajuda de barqueiros e funcionários da empresa responsável pela operação da balsa.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados. Em nota, a PM tocantinense informou que foi realizada perícia técnica para determinar o que provocou o problema no sistema de freios do veículo.

O ônibus ficou submerso, apenas com a parte do teto para fora da água. Foi necessário acionar um guincho para retirar o veículo de dentro do rio.

