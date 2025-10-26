Home
Ônibus com 50 pessoas cai no Rio Tocantins; motorista morre afogado

Vítima, que tinha 25 anos e era o segundo condutor do veículo, dormia no bagageiro na hora do acidente e acabou ficando preso

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 19:47

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus de turismo com 50 pessoas, sendo 48 passageiros e dois motoristas, caiu no rio Tocantins, em Tocantinópolis, na região norte do estado, na madrugada deste domingo (26). Uma pessoa morreu.

O motorista perdeu controle do ônibus após falha em sistema de freios. O veículo se preparava para embarcar em uma balsa e fazer a travessia até Porto Franco, no Maranhão, mas os freios não funcionaram. Com isso, o ônibus rompeu a grade de proteção e caiu no rio.

O outro condutor de 25 anos que estava dormindo no bagageiro ficou preso e morreu afogado. O corpo dele foi localizado a uma profundidade de três metros e levado ao IML. O motorista que pilotava o veículo no momento do acidente conseguiu escapar pelas janelas.

Um ônibus de turismo com 50 pessoas, sendo 48 passageiros e dois motoristas, caiu no rio Tocantins, em Tocantinópolis, na região norte do estado, na madrugada deste domingo (26)
Ônibus de turismo ficou submerso após cair no Rio Tocantins, na cidade de Tocantinópolis Crédito: Reprodução/ X

Outras duas pessoas ficaram feridas. Um homem de 31 anos e uma criança de 7 tiveram machucados leves, receberam atendimento no local e passam bem.

Outros passageiros não ficaram feridos. Eles conseguiram sair do ônibus com a ajuda de barqueiros e funcionários da empresa responsável pela operação da balsa.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados. Em nota, a PM tocantinense informou que foi realizada perícia técnica para determinar o que provocou o problema no sistema de freios do veículo.

O ônibus ficou submerso, apenas com a parte do teto para fora da água. Foi necessário acionar um guincho para retirar o veículo de dentro do rio.

