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Rio de Janeiro

ONGs resgatam gatos de prédio prestes a ser demolido

Doze animais foram retirados do edifício, que fica no mesmo terreno do antigo prédio do IBGE, que foi implodido no domingo

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 13:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 13:33
Gato resgatado em prédio que será demolido Crédito: Reprodução
Movimentos de proteção aos animais fizeram uma força-tarefa nesta terça-feira para resgatar gatos de um prédio que será demolido na Mangueira, na Zona Norte do Rio. O edifício fica no mesmo terreno do antigo prédio do IBGE, que foi implodido no último domingo. A construção anexa será demolida de forma mecânica, sem o uso de explosivos, por estar muito próximo de residências. De acordo com o vereador Luiz Carlos Ramos, que é presidente da Comissão de Direitos dos Animais da Câmara do Rio, as ONGs pediram ajuda após serem impedidas de entrar no local para resgatar os bichanos.
 Por volta das 15h, fomos lá e começamos a negociar a liberação da entrada. Após muita conversa, conseguimos entrar e foi constatado que realmente havia animais lá. Três gatos estavam dentro em um cantinho escuro, dentro de uma sala, bem escondidos. Outros nove gatos estavam ao redor do prédio. No total, foram 12 gatos resgatados  diz o vereador.
Em nota, a Subsecretaria municipal de Bem Estar Animal (Subem), diz que enviou equipes nas últimas duas semanas para retirada de todos os cães e gatos que estavam dentro do edifício. De acordo com o órgão, todos os animais já se encontram abrigados na Fazenda Modelo recebendo o tratamento adequado e já estão disponíveis para adoção responsável.
"Nenhum animal foi encontrado ferido ou preso.O terreno está localizado em uma região cercada de comunidades, moradores contam que é comum gatos circularem pelas comunidades, entrarem e saírem do terreno. Veterinários da SUBEM encontraram três gatos circulando pelo espaço e já providenciaram o resgate para ainda hoje. O trabalho de fiscalização irá continuar nos próximos dias até que se tenha certeza de nenhum animal estar no terreno", diz a nota da Subem.
 
 

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