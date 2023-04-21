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ONG Gerando Falcões abre 1.200 vagas para capacitar líderes de favelas

Inscrições ficam abertas até 30 de junho; programa dura seis meses

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 14:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 abr 2023 às 14:49
SÃO PAULO, SP - A Gerando Falcões abriu 1.200 vagas para o programa de capacitação de líderes sociais das favelas na Falcons University, braço educacional da ONG fundado em 2020.
Para entrar, os candidatos devem apresentar uma solução para as necessidades de uma comunidade e elaborar uma proposta que auxilie na melhoria de algum aspecto dos problemas sociais no Brasil.
Casas na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro
Casas na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro Crédito: Diego Herculano/Folhapress
A capacitação abrange temas como gestão, captação, inovação, recursos humanos, uso de dados, finanças, comunicação, autoconhecimento e autonomia.
O programa é gratuito e tem duração de seis meses com aulas presenciais e on-line para os participantes de todos os Estados.
O processo seletivo fica aberto até 30 de junho e os inscritos devem ter mais de 18 anos. Os interessados podem fazer a inscrição aqui.

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