Oito pessoas morrem em dois acidentes em rodovias do interior de SP

Segundo a PRE, o acidente poderia ter sido evitado, se os motoristas tivessem sido mais prudentes

Agência Estado

Publicado em 22 de julho de 2019 às 14:10

 - Atualizado há 6 anos

Acidente na rodovia Júlio Budisk, em São Paulo Crédito: Polícia Rodoviária Estadual/Divulgação

Oito pessoas morreram, neste domingo (21), em dois acidentes que, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, poderiam ter sido evitados se os motoristas tivessem sido mais prudentes no trânsito.

No início da noite, na rodovia Júlio Budisk (SP-501), em Alfredo Marcondes, o motorista de um automóvel tentou uma ultrapassagem em local não permitido e bateu de frente em outro carro que vinha em sentido contrário.

Em um dos veículos, que seguia no sentido de Presidente Prudente, uma mulher de 36 anos e o filho dela, de 4 anos, morreram. A mulher ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu. No outro carro, um homem de 56 anos e sua mulher, de 52, morreram no local do acidente. O condutor do primeiro veículo, um rapaz de 21 anos, e a namorada dele de 16 foram levados com ferimentos para o Hospital Regional de Presidente Prudente, mas passam bem.

Ainda na manhã do domingo, depois de abastecer o veículo em um posto de combustível, em Tarumã, o motorista de um carro entrou na rodovia Miguel Jubran (SP-333) pela contramão e foi atingido em cheio por outro automóvel. Quatro pessoas morreram - dois homens, de 59 e 82 anos, respectivamente, e uma mulher de 52 anos, que estavam no carro que invadiu a pista, e uma passageira de 36 anos do outro veículo.

Outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas em estado grave para o Hospital Regional de Assis. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, há indícios de que, nos dois casos, a imprudência ou imperícia de motoristas pode ter contribuído para os acidentes. As causas, no entanto, serão apuradas pela Polícia Civil. Nos dois casos, a Polícia Técnica realizou perícia nos locais e nos automóveis envolvidos.

