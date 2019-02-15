Home
>
Brasil
>
Oito funcionários da Vale são presos em MG, SP e RJ

Oito funcionários da Vale são presos em MG, SP e RJ

São cumpridos também 12 mandados de busca e apreensão. Pedidos de prisão foram feitos pelo Ministério Público Estadual de Minas e estão relacionados com a tragédia em Brumadinho