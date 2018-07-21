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Decisão

Octaciano Neto desiste de disputar vaga de deputado federal

Em postagem publicada nas redes sociais, Octaciano disse que após conversas com familiares e amigos, decidiu se dedicar ao setor privado

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 14:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2018 às 14:08
Octaciano Neto Crédito: Pedro Dutra/Secom-ES
O ex-secretário de Agricultura do governo Hartung Octaciano Neto informou na manhã deste sábado (21) que não vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.
Em postagem publicada nas redes sociais, Octaciano disse que após conversas com familiares e amigos, decidiu se dedicar ao setor privado.
Nas últimas semanas, já circulavam informações nos bastidores de que o ex-secretário, que se desincompatibilizou do cargo em abril para tentar ser deputado federal, não concorreria nas eleições deste ano.
Confira o texto publicado por Octaciano no Facebook:

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