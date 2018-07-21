Octaciano Neto desiste de disputar vaga de deputado federal

Octaciano Neto Crédito: Pedro Dutra/Secom-ES

O ex-secretário de Agricultura do governo Hartung Octaciano Neto informou na manhã deste sábado (21) que não vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

Em postagem publicada nas redes sociais, Octaciano disse que após conversas com familiares e amigos, decidiu se dedicar ao setor privado.

Nas últimas semanas, já circulavam informações nos bastidores de que o ex-secretário, que se desincompatibilizou do cargo em abril para tentar ser deputado federal, não concorreria nas eleições deste ano.