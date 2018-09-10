Obras de contenção no Museu Nacional devem ser iniciadas nesta segunda

Incêndio atingiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro no último dia 2 Crédito: Tânia Rego/Agência Brasil

Uma semana após o incêndio que destruiu quase 90% do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, o prédio deverá ser cercado nesta segunda-feira, 10, por tapumes para dar início às obras de contenção e procedimentos para manter a estrutura segura.

Para terça-feira, são esperados os técnicos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) que auxiliarão nos trabalhos.

As informações foram confirmadas pela vice-diretora do Museu Nacional, Cristiana Serejo. O reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Roberto Leher, informou que a Unesco ofereceu especialistas que já trabalharam em situações pós-tsunamis e outros desastres para ajudar na remoção dos escombros. Na semana passada, autoridades federais confirmaram a colaboração do organismo internacional.

Com a colocação dos tapumes, começam as obras de contenção e outros procedimentos para manter a estrutura do palácio segura e permitir mais buscas em meio aos escombros na tentativa de localizar peças do acervo que tenham resistido ao fogo. Uma equipe de especialistas, sob o comando de arqueólogos do museu, realizará esse trabalho com apoio de engenheiros contratados para garantir a segurança nos escombros.

De acordo com Cristiana, o grupo de especialistas é formado também por museólogos do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e já está trabalhando no interior do prédio.

ETAPAS

A vice-diretora afirmou que os trabalhos são realizados em duas frentes: uma estrutural e uma de resgate do acervo. A expectativa é de que no decorrer desta semana sejam liberados R$ 10 milhões do Ministério da Educação para ações emergenciais na segurança do prédio.

A UFRJ prepara um termo de referência, com a relação dos serviços mais necessários nesta etapa emergencial.