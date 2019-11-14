OAS faz acordo de leniência e pagará R$ 1,9 bi em 28 anos

OAS Empreendimentos esteve envolvida nos casos de corrupção investigados na Lava Jato Crédito: Divulgação

O grupo OAS assinou nesta quinta-feira (14) um acordo de leniência com a Corregedoria Geral da União (CGU) e Advocacia Geral da União (AGU). A empresa pagará R$ 1,9 bilhão em 28 anos. Os desembolsos começam em 2020.

Nos primeiros quatro anos serão pagos apenas R$ 2 milhões por ano, num total de R$ 8 milhões. Do quinto ao 10º ano serão desembolsados R$ 15 milhões anuais. Apenas a partir do 11º ano do acordo serão pagos R$ 100 milhões por ano, totalizando enfim os R$ 1,9 bi

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O acordo, segundo pessoas envolvidas nas tratativas, visou respeitar a capacidade de pagamento da empresa para que ela possa se capitalizar e atuar com saúde no mercado.

A OAS foi investigada na Operação Lava Jato por pagamento de vantagens indevidas e superfaturamento em licitações públicas nos estados da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.